Mioković i delegacija Parlamenta FBiH posjetili Potočare

Nedžida Sprečaković
Delegacija Parlamenta Federacije BiH, predvođena predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Draganom Miokovićem posjetila je Memorijalni centar Srebrenica
Delegacija Parlamenta Federacije BiH, predvođena predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Draganom Miokovićem posjetila je Memorijalni centar Srebrenica

Delegacija Parlamenta Federacije BiH, predvođena predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Draganom Miokovićem posjetila je Memorijalni centar Srebrenica, gdje su odali počast žrtvama genocida u Srebrenici polaganjem cvijeća te posjetom mezarju.

Delegacija je također obišla Muzej genocida i druge izložbene postavke u pratnji kustosa Memorijalnog centra.

Direktor Centra Emir Suljagić informirao je članove delegacije o dosadašnjim aktivnostima, projektima i planovima za budućnost, ističući važnost kontinuirane saradnje s institucijama države BiH u očuvanju kulture pamćenja, borbi protiv negiranja genocida i izgradnji društva zasnovanog na istini, pravdi i poštovanju žrtava.

U saopćenju Memorijalnog centra Srebrencia istaknuto je da su posjete predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti od izuzetne važnosti za ovaj centar i društvo u cjelini, jer predstavljaju jasan čin solidarnosti i podrške državnim institucijama koje čuvaju istinu o genocidu u Srebrenici.

Njihovo prisustvo, kako je naglašeno, simbolizira institucionalno priznanje i poštovanje prema žrtvama, ali i zajedničku obavezu svih nivoa vlasti da doprinose jačanju kulture pamćenja i suočavanju s prošlošću.

Ovakve posjete imaju i snažnu edukativnu i društvenu vrijednost, jer šalju poruku o važnosti očuvanja historijskih činjenica i odgovornosti među budućim generacijama, saopćeno je iz MC Srebrenica.

pročitajte i ovo

Vijesti

Parlament FBiH 22. oktobra raspravlja o položaju mladih

Vijesti

U Memorijalnom centru u Potočarima počele reekshumacije ranije ukopanih žrtava genocida

BiH

Svi haški dokumenti o genocidu sada u Srebrenici

BiH

Parlament FBiH odlučuje o zakonu za pomoć područjima pogođenim poplavama

BiH

Nakon neuspjeha prošle sjednice: Parlament FBiH ponovo raspravlja o nekoliko zakona

Istaknuto

Danas odluka o Zakonu namijenjenom zaslužnim sportistima

Vijesti

Otvoren 100 EXPO – Međunarodni sajam privrede

Vijesti

GO SDP Tuzla: Sigurnost u gradu mora biti trajni prioritet

Vijesti

Uređenje korita rijeke Jale – zajedničkim radom za sigurniji grad

BiH

U BiH u augustu registrovano više od 322 hiljade nezaposlenih osoba

Istaknuto

Odluka Gradskog vijeća Tuzla: Tužilaštvo da ispita spaljuje li Termoelektrana otpad

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]