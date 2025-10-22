Mioković i delegacija Parlamenta FBiH posjetili Potočare

Delegacija Parlamenta Federacije BiH, predvođena predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Draganom Miokovićem posjetila je Memorijalni centar Srebrenica, gdje su odali počast žrtvama genocida u Srebrenici polaganjem cvijeća te posjetom mezarju.

Delegacija je također obišla Muzej genocida i druge izložbene postavke u pratnji kustosa Memorijalnog centra.

Direktor Centra Emir Suljagić informirao je članove delegacije o dosadašnjim aktivnostima, projektima i planovima za budućnost, ističući važnost kontinuirane saradnje s institucijama države BiH u očuvanju kulture pamćenja, borbi protiv negiranja genocida i izgradnji društva zasnovanog na istini, pravdi i poštovanju žrtava.

U saopćenju Memorijalnog centra Srebrencia istaknuto je da su posjete predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti od izuzetne važnosti za ovaj centar i društvo u cjelini, jer predstavljaju jasan čin solidarnosti i podrške državnim institucijama koje čuvaju istinu o genocidu u Srebrenici.

Njihovo prisustvo, kako je naglašeno, simbolizira institucionalno priznanje i poštovanje prema žrtvama, ali i zajedničku obavezu svih nivoa vlasti da doprinose jačanju kulture pamćenja i suočavanju s prošlošću.

Ovakve posjete imaju i snažnu edukativnu i društvenu vrijednost, jer šalju poruku o važnosti očuvanja historijskih činjenica i odgovornosti među budućim generacijama, saopćeno je iz MC Srebrenica.