SDP: Parlamentarac Amir Ibrović zaspao na sjednici parlamenta

Sinošnji dio dvodnevne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH završen je nakon dugog zasjedanja, a nastavak je bio planiran za danas od 10 sati.

U fokus pažnje na društvenim mrežama došao je zastupnik Demokratske fronte Amir Ibrović, nakon što se pojavila fotografija na kojoj djeluje kao da je zadrijemao u sali.

Objavu je podijelio SDP BiH Novi Grad Sarajevo, uz poruku da je riječ o nepoštovanju institucije i građana te da oni koji traže odgovornost od drugih prvo moraju pokazati vlastitu.

U istoj objavi navedeno je i da je Ibrović ostao gotovo cijeli dan na sjednici, dok su se u pojedinim momentima oko njega vidjele prazne zastupničke klupe.

Za sutrašnji nastavak sjednice najavljeno je glasanje, a među prvim tačkama trebalo je da se nađe Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu i zakon o izvršenju budžeta.