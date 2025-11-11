Dom naroda Parlamenta FBiH o radu federalnih fondova

Danas će biti održan nastavak 22. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, koju je zakazao predsjedavajući Tomislav Martinović.

U preostalom dijelu dnevnog reda nalaze se izvještaji o radu nekoliko federalnih fondova i agencija, prijedlozi odluka o zaduženju Federacije radi realizacije više projekata, kao i odluka o utvrđivanju područja od značaja za Federaciju BiH – Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Prvi dio sjednice je održan 30. oktobra. Kasno poslije podne tog dana je Martinović prekinuo sjednicu nedugo nakon što su delegati poslije duže rasprave prihvatili većinom glasova novi Statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Prije prekida, većinom delegatskih glasova su prihvaćeni i Zakon o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku u Federaciji BiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH i Strategija za unaprijeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2025-2030. godina.

Delegati su upoznati i s Izvještajem o prošlogodišnjoj realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Ovog mjeseca zasjedat će i Predstavnički dom PFBiH. Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za 20. novembar redovnu sjednicu, a za dan kasnije i dvije vanredne, prvu s jednom predloženom tačkom dnevnog reda – ‘Informacija o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanje u rad policijskih organa Federacije BiH’, a drugu s ‘Informacijom o gubitku radnih mjesta u Federaciji BiH u periodu decembar 2024 – septembar 2025. godine’.

Materijali za raspravu na tim sjednicama će biti naknadno dostavljeni, navedeno je u službenom pozivu zastupnicima.