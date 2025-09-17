Vijeće ministara ponovo bez odluke o Planu rasta za zapadni Balkan

Nedžida Sprečaković
Vijeće ministara BiH nije usvojilo Plan rasta za zapadni Balkan, vrijedan šest milijardi eura, zbog neslaganja u državnim institucijama.
Na 88. sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo nije usvojilo dokument Plana rasta za zapadni Balkan, potvrdio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Prijedlog su podržali svi ministri osim ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, dok je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić bio odsutan.

Vijeće ministara nije prihvatilo ni informaciju o provedbi aktivnosti na usaglašavanju Reformske agende Bosne i Hercegovine s novim evropskim planom i listom reformi.

Plan rasta Evropske unije za zapadni Balkan predstavljen je krajem 2023. godine, a vrijedan je oko šest milijardi eura. Od toga su dvije milijarde bespovratna sredstva, dok se četiri milijarde odnose na povoljne kredite. Dodjela sredstava uslovljena je napretkom u provođenju reformi koje se odnose na vladavinu prava, ekonomsku konkurentnost i jačanje administrativnih kapaciteta.

Dok je ranija Reformska agenda iz 2015. godine naglasak stavljala na fiskalnu stabilnost, tržište rada i privredni razvoj, Plan rasta donosi i direktne finansijske koristi, dostupne samo uz spremnost vlasti da ispune preuzete obaveze.

Neusvajanje dokumenta predstavlja korak unazad u procesu usklađivanja BiH sa evropskim i regionalnim prioritetima, a daljnji tok događaja zavisit će od političke volje unutar državnih institucija.

