Evropska komisija odobrila Reformsku agendu BiH i otvorila put ka 976,6 miliona eura podrške

Evropska komisija odobrila je Reformsku agendu Bosne i Hercegovine, čime je napravljen ključni korak ka oslobađanju sredstava u iznosu do 976,6 miliona eura iz EU-ovog Mehanizma za reforme i rast. U saopćenju Komisije navedeno je da dostavljena agenda, predana 30. septembra 2025. godine, u potpunosti ispunjava ciljeve Uredbe o Mehanizmu za rast.

Reformska agenda definiše set prioritetnih reformi namijenjenih ubrzanju zelene i digitalne tranzicije, jačanju privatnog sektora, zadržavanju talenata te unapređenju temeljnih prava i vladavine prava. Time se Bosna i Hercegovina uključuje u okvir koji treba unaprijediti ekonomske i institucionalne kapacitete zemlje na njenom putu ka Evropskoj uniji.

Da bi sredstva iz Mehanizma bila operativna, BiH sada treba potpisati i ratificirati Ugovor o Mehanizmu i Ugovor o zajmu. Tek nakon njihovog stupanja na snagu i ispunjavanja definisanih uslova može započeti raspodjela sredstava, uključujući i predfinansiranje.

Ova odluka uklapa se u širi Plan rasta za Zapadni Balkan, koji predstavlja strateški okvir za približavanje ekonomija regiona EU standardima. Plan podrazumijeva kombinaciju ulaganja i reformi, ukupnog fonda vrijednog šest milijardi eura, te omogućava pripremne aktivnosti za pristup jedinstvenom evropskom tržištu, dajući građanima Zapadnog Balkana konkretne rane koristi integracije.

Oslobađanje sredstava BiH bit će uslovljeno uspješnom provedbom Agende — posebno reformama u osnovnim i socioekonomskim oblastima, koje će se provoditi u bliskoj saradnji s Evropskom komisijom.

Ovom pozitivnom odlukom, svih šest partnerskih zemalja Zapadnog Balkana sada ima uspostavljene reformske agende i pristup Mehanizmu, čime se otvara prostor za ubrzanje evropskog puta i ekonomski napredak cijelog regiona.