Garancija za mlade u BiH: novi koraci pred implementaciju

Bosna i Hercegovina napravila je značajan korak naprijed u procesu usvajanja Garancije za mlade, strateškog programa Evropske unije koji ima za cilj unaprijediti obrazovanje, zapošljavanje i društvenu uključenost mladih.

Nakon što su entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta prošle godine usvojile svoje akcione planove, stvoreni su uslovi za izradu jedinstvenog Plana implementacije Garancije za mlade u cijeloj BiH.

Kako bi se razgovaralo o narednim fazama, u Sarajevu je održan okrugli sto pod nazivom „Od vizije do akcije: Garancija za mlade u BiH“, u organizaciji udruženja PROI. Događaj je okupio predstavnike mladih, institucija, međunarodnih organizacija i akademske zajednice, s ciljem otvaranja dijaloga o izazovima i narednim koracima u procesu.

Izvršna direktorica PROI-a Jasmina Čekrić podsjetila je da je u proteklih devet mjeseci Garancija za mlade stavljena u fokus institucija i javnosti, te da danas više od 30 omladinskih organizacija ima kapacitet da profesionalno zagovara ovu politiku u svojim lokalnim zajednicama. Prema njenim riječima, naredne godine očekuje se pilotiranje programa, što bi bio ključni korak ka punoj implementaciji do 2027. godine.

Da je riječ o jednoj od najvažnijih evropskih politika, podsjetila je i pomoćnica ministrice za civilne poslove BiH Ljiljana Jurak, istakavši da je ključni pomak ostvaren u septembru ove godine kada su koordinatori iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta na Vlašiću usaglasili ključne elemente Plana implementacije. Dokument je trenutno u fazi prevođenja i uskoro će biti upućen Evropskoj komisiji na mišljenje, nakon čega slijedi proces e-konsultacija i razmatranje u Vijeću ministara BiH.

„Mladi u BiH zaslužuju jednake šanse kao i njihovi vršnjaci u EU. Garancija za mlade je prilika da se to i ostvari. Najveći izazovi su nezaposlenost i odlazak mladih, a njihova poruka je jasna – žele ostati ovdje, ali uz sigurnost i dostojanstven život“, poručio je Harun Šabanović iz PRONI Centra.

Tokom rasprave istaknuto je i da će se paralelno s procesom donošenja dokumenta planirati i budžetska sredstva za prve pilot programe, čija se realizacija očekuje već u narednoj godini.

Učesnici su zaključili da Garancija za mlade mora postati jedan od političkih prioriteta u BiH i da samo zajednički rad institucija, civilnog društva i mladih može osigurati jednake šanse i bolju perspektivu u zemlji.

Okrugli sto održan je u okviru projekta „Mladi za EU integracije: Zagovaranje Plana implementacije Garancije za mlade“, uz podršku Fondacije Centar za demokratiju.