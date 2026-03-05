BiH osigurala 800.000 KM za evakuaciju građana, avion iz Dubaija već na putu za Sarajevo

RTV SLON

Vijeće ministara BiH jednoglasno je donijelo odluku o odobravanju 800.000 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za evakuaciju državljana Bosne i Hercegovine sa ugroženih područja Bliskog istoka.

Sredstva su odobrena Ministarstvu vanjskih poslova BiH kako bi se hitno organizovao prijevoz građana koji se trenutno nalaze u državama Bliskog istoka, a prema dostupnim evidencijama diplomatsko konzularne mreže Bosne i Hercegovine na tom području.

Ova odluka donesena je s ciljem zaštite života i sigurnosti državljana BiH koji su se zatekli u regionu pogođenom sigurnosnim krizama i pojačanim rizicima.

Prema informacijama nadležnih institucija, evakuacija je već započela. Jedan avion sa državljanima Bosne i Hercegovine već je poletio iz Dubaija i nalazi se na putu prema Sarajevu, gdje se očekuje njegovo slijetanje u narednim satima.

Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja koordinirati aktivnosti sa diplomatsko konzularnim predstavništvima i nadležnim institucijama kako bi se, u skladu s mogućnostima i sigurnosnim procjenama, omogućio povratak svih državljana BiH koji žele napustiti ugrožena područja.

