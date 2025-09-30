Vijeće ministara BiH usvojilo Reformsku agendu i listu reformi

Na 62. vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Reformsku agendu i listu reformi. Naime, usvojena je Informacija o aktivnostima po Zaključku sa 56. vanredne sjednice, koja se odnosi na provedbu aktivnosti na usaglašavanju Reformske agende Bosne i Hercegovine s Reformskom agendom i Listom reformi.

Iz Vijeća ministara BiH saopćeno je da je potvrđena kontinuirana opredijeljenost na provođenju reformskih procesa, kao i ispunjavanju obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Kako je naglašeno, usvajanjem Informacije o provedbi aktivnosti potvrđeno je da BiH nastavlja jasno i odlučno koračati prema strateškom cilju, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.