Vijeće ministara BiH usvojilo Reformsku agendu i listu reformi

Nedžida Sprečaković
Vijeće ministara BiH
Vijeće ministara BiH

Na 62. vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Reformsku agendu i listu reformi. Naime, usvojena je Informacija o aktivnostima po Zaključku sa 56. vanredne sjednice, koja se odnosi na provedbu aktivnosti na usaglašavanju Reformske agende Bosne i Hercegovine s Reformskom agendom i Listom reformi.

Iz Vijeća ministara BiH saopćeno je da je potvrđena kontinuirana opredijeljenost na provođenju reformskih procesa, kao i ispunjavanju obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Kako je naglašeno, usvajanjem Informacije o provedbi aktivnosti potvrđeno je da BiH nastavlja jasno i odlučno koračati prema strateškom cilju, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

pročitajte i ovo

Vijesti

Evo koliki je trenutni dug FBiH i da li je smanjen?

Vijesti

Ko ima pravo na razliku penzije?

Vijesti

Dodik predložio kandidata za predsjednika RS-a

Vijesti

Autocesta Tuzla – Maoča – šta je problem saobraćajne deblokade TK?

Kultura

Predstava „Budala na večeri“ sutra na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]