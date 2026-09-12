Predstavljeni preliminarni nalazi evaluacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

U zgradi Vlade Tuzlanskog kantona predstavljeni su preliminarni nalazi evaluacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godine. Prezentaciju je organizovalo Ministarstvo privrede TK.

Evaluacijom su obuhvaćeni rezultati provođenja Strategije u periodu od 2021. do 2024. godine, kao i funkcionisanje sistema upravljanja razvojem. Predstavljeni su i ključni izazovi te preporuke za nastavak implementacije Strategije i pripremu narednog strateškog ciklusa.

Jedan od pozitivnih primjera je oblast turizma, u kojoj je broj turističkih noćenja značajno povećan i već premašuje cilj postavljen za 2027. godinu. Napredak je zabilježen i u povećanju obuhvata djece predškolskim odgojem, dok tržište rada bilježi veći broj zaposlenih i smanjenje registrovane nezaposlenosti.

Istovremeno, evaluacija je ukazala na potrebu za dodatnim unapređenjem sistema upravljanja razvojem. Preporučeno je bolje povezivanje razvojnih prioriteta sa budžetskim planiranjem, jačanje kapaciteta i koordinacije kantonalnih institucija i lokalnih samouprava, kao i unapređenje javnih nabavki i sistema praćenja rezultata.

Posebna pažnja posvećena je ravnopravnosti spolova i socijalnoj inkluziji. Iako su ovi principi prepoznati u strateškim dokumentima Kantona, preporučeno je njihovo snažnije uključivanje u konkretne mjere, budžetsko planiranje i sistem praćenja. Posebno se ističe potreba za rodno razvrstanim pokazateljima i većim uvažavanjem potreba žena, mladih i ranjivih grupa.

Nalaze i preporuke predstavio je vanjski evaluator prof. dr. Nedim Čelebić, a prezentaciji su prisustvovali predstavnici kantonalnih institucija, Skupštine TK, lokalnih partnera i UNDP-a u BiH.

Evaluacija je provedena uz podršku Zajedničkog programa „Akcelerator rodne ravnopravnosti“, koji provode UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske.