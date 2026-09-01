Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji ovog vikenda u Lukavcu

Jezero Šićki Brod ovog vikenda bit će domaćin Međunarodnog kupa u podvodnoj fotografiji „Lukavac 2026“, koji će okupiti fotografe i ronioce iz više gradova Bosne i Hercegovine i Srbije.

Takmičenje počinje u subotu, 5. septembra 2026. godine, u 10 sati, sa sjeverne strane jezera Šićki Brod, na ulazu iz pravca Radionica Šićki Brod.

Učešće su najavili podvodni fotografi iz Lukavca, Sarajeva, Sanskog Mosta, Bosanskog Šamca, Bijeljine, Bele Crkve i Novog Sada.

Takmičari će se nadmetati u dvije kategorije – kompakt aparati i DSLR aparati.

Proglašenje pobjednika u nedjelju

Program će biti nastavljen u nedjelju, 6. septembra, kada će u restoranu Miris Dunja na jezeru Modrac, sa početkom u 10 sati, biti organizovano proglašenje pobjednika.

Tom prilikom bit će uručene medalje, pehari i nagrade najuspješnijim učesnicima ovogodišnjeg takmičenja.

Organizator manifestacije je Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca, a podršku realizaciji događaja pružili su Grad Lukavac, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Turistička zajednica Grada Lukavac, 4K Royal, Jezero Bistarac Lukavac, PC Oner i Restoran Sarajka.

Prema riječima Bilala Šarića, predsjednika Eko-ronilačke grupe invalida Lukavac, ovogodišnji kup ponovo će okupiti zaljubljenike u ronjenje i podvodnu fotografiju te predstaviti jezera lukavačkog kraja kroz atraktivne podvodne kadrove.