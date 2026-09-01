Za Sajam šljive u Gradačcu Vlada TK odobrila 15.000 KM

Nedžida Sprečaković
Šljive, Sajam šljive Gradačac

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 15.000 KM Turističkoj zajednici Grada Gradačca, odnosno Turističkom uredu Gradačac, za organizaciju ovogodišnjeg Sajma šljive.

Sredstva su namijenjena za troškove organizacije i realizacije 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive.

Odluka je donesena u skladu s Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2026. godinu.

Sajam šljive jedna je od tradicionalnih privrednih i poljoprivrednih manifestacija koje se održavaju na području Tuzlanskog kantona, a okuplja izlagače iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i pratećih djelatnosti.

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