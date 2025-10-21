Stolen Works of Art Database je međunarodna baza podataka o ukradenim umjetninama kojom upravlja INTERPOL. Nakon nedavne spektakularne krađe kraljevskog nakita iz muzeja Louvre u Parizu, baza je ponovo postala tema svjetskih medija i stručnjaka za zaštitu kulturne baštine. Sistem koji povezuje policije, muzeje i kustose širom svijeta sada ima važnu ulogu u potrazi za nestalim draguljima.

Spektakularna krađa u muzeju Louvre

U noći između 18. i 19. oktobra 2025. godine grupa profesionalnih lopova izvela je precizno planiranu pljačku (o čemu je RTV SLON ranije pisala) u galeriji Galerie d’Apollon, jednom od najčuvenijih dijelova Louvrea. U svega nekoliko minuta nestalo je osam komada nakita koji su pripadali francuskoj kraljevskoj porodici. Među ukradenim predmetima nalazili su se tijare, broševi, ogrlice i minđuše iz vremena Napoleona Bonapartea, čija se vrijednost procjenjuje na više desetina miliona eura.

Lopovi su, prema prvim izvještajima, došli pomoću pomoćne dizalice, razbili prozor galerije i razvalili vitrine. Potom su pobjegli na motorima, ostavljajući iza sebe razbijeno staklo i zaprepašteno osoblje muzeja. Francusko Ministarstvo kulture odmah je zatražilo pomoć INTERPOL-a, koji je uključio međunarodni mehanizam potrage.

Kako funkcioniše Stolen Works of Art Database

Stolen Works of Art Database je centralna baza podataka o ukradenim umjetničkim djelima. Sadrži više od 57.000 prijavljenih predmeta, među kojima su slike, skulpture, arheološki nalazi, vjerski artefakti, starinski novčići, namještaj i dragocjeni predmeti od plemenitih metala.

Baza omogućava da se ukradeni predmeti unesu sa detaljnim opisima, fotografijama i identifikacijskim oznakama, čime se sprječava njihova prodaja na aukcijama ili ilegalnim tržištima. Samo predmeti koji su potpuno identificirani mogu biti upisani u sistem, što osigurava tačnost i vjerodostojnost podataka.

Pored same baze, INTERPOL nudi i mobilnu aplikaciju ID-Art koja omogućava pretragu putem fotografije ili opisa. Tako i građani, kolekcionari ili muzejski kustosi mogu pomoći u prepoznavanju ukradenih predmeta.

Povezanost Louvrea i međunarodne baze

Krađa u Louvreu upravo je primjer situacije u kojoj Stolen Works of Art Database može biti presudna. Nakon što su kraljevski dragulji uneseni u sistem, svi muzeji i policijske službe širom svijeta sada imaju pristup informacijama o njima. Ako se ukradeni nakit pojavi u bilo kojoj zemlji članici INTERPOL-a, sistem automatski šalje upozorenje i omogućava brzu reakciju.

Stručnjaci ističu da je prvih 48 sati nakon pljačke ključno razdoblje za pronalazak predmeta, jer nakon tog perioda dragocjenosti često završe u zatvorenim privatnim kolekcijama ili se dijelovi rastavljaju i prodaju odvojeno. Upravo zato je značaj baze neprocjenjiv jer omogućava međunarodnu razmjenu podataka u realnom vremenu.

Sigurnosne propuste priznala i francuska vlada

Francuski ministar kulture izjavio je da je krađa „sramotan sigurnosni propust“ te najavio reviziju svih protokola u državnim muzejima. Javnost u Francuskoj burno je reagovala, ističući da je Louvre simbol francuskog identiteta i da bi ovakvi incidenti mogli narušiti povjerenje u sigurnost institucija kulture.

Kritičari upozoravaju da je fokus muzeja posljednjih godina bio više na turističkoj atraktivnosti nego na sigurnosnim ulaganjima. Krađa kraljevskog nakita pokazala je da ni najpoznatije institucije nisu imune na sofisticirane kriminalne mreže koje ciljaju umjetnička i kulturna blaga.

Globalni značaj digitalnih baza

Za INTERPOL i sve međunarodne organizacije koje se bave zaštitom kulturnog naslijeđa, slučaj Louvrea još jednom potvrđuje važnost digitalnih registara poput Stolen Works of Art Database. Ova baza nije samo spisak ukradenih predmeta, nego aktivni alat koji povezuje institucije i omogućava stvarnu zaštitu svjetske kulturne baštine.

Francuska policija i dalje traga za počiniocima, dok su svi predmeti već uneseni u bazu. Ukoliko se pojave na bilo kojem tržištu umjetnina, sistem će ih automatski označiti kao ukradene. Time Stolen Works of Art Database postaje simbol borbe protiv pljačke kulturnog naslijeđa i dokaz da moderna tehnologija može čuvati ono što je stvoreno prije stoljeća.

