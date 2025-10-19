Opljačkan najposjećeniji svjetski muzej Louvre

Muzej Louvre u Parizu zatvoren je nakon pljačke koja se dogodila u nedjelju ujutro, potvrdila je francuska ministrica kulture Rachida Dati.

„Pljačka se dogodila jutros dok se muzej otvarao“, objavila je Dati na društvenoj mreži X, dodavši da se nalazi na mjestu događaja gdje policija još uvijek vrši uviđaj.

Prema navodima francuskih medija, trojica maskiranih muškaraca provalila su u muzej ubrzo nakon otvaranja i pobjegla na skuteru s devet komada nakita. Navodno su koristili male motorne pile za provalu.

Vrijednost ukradenih predmeta još uvijek nije poznata, a iz muzeja su kratko saopštili da je „zatvoren zbog izuzetnih razloga“, ne navodeći dodatne detalje.

Louvre, najposjećeniji muzej na svijetu, čuva neka od najpoznatijih umjetničkih djela i dragocjenih predmeta, uključujući slavnu „Mona Lizu“.