Opljačkan najposjećeniji svjetski muzej Louvre

RTV SLON
Foto: Pixabay

Muzej Louvre u Parizu zatvoren je nakon pljačke koja se dogodila u nedjelju ujutro, potvrdila je francuska ministrica kulture Rachida Dati.

„Pljačka se dogodila jutros dok se muzej otvarao“, objavila je Dati na društvenoj mreži X, dodavši da se nalazi na mjestu događaja gdje policija još uvijek vrši uviđaj.

Prema navodima francuskih medija, trojica maskiranih muškaraca provalila su u muzej ubrzo nakon otvaranja i pobjegla na skuteru s devet komada nakita. Navodno su koristili male motorne pile za provalu.

Vrijednost ukradenih predmeta još uvijek nije poznata, a iz muzeja su kratko saopštili da je „zatvoren zbog izuzetnih razloga“, ne navodeći dodatne detalje.

Louvre, najposjećeniji muzej na svijetu, čuva neka od najpoznatijih umjetničkih djela i dragocjenih predmeta, uključujući slavnu „Mona Lizu“.

pročitajte i ovo

Istaknuto

U iznajmljenom stanu u Tuzli napadnute i opljačkane dvije žene

Vijesti

MUP TK: Pljačka u tuzlanskom naselju, pet osoba uhapšeno

Vijesti

Pljačka stana u Brčkom završila tragedijom, policajac poginuo prilikom bijega

Vijesti

Naoružani razbojnici opljačkali TC Bingo

Vijesti

Na današnji dan iskopan Tunel spasa, put života iz opsade Sarajeva

Magazin

Neobični muzeji kao spas od vrućina: Tri izleta koja se pamte...

Kultura

Svečano zatvaranje 14. Tuzla Film Festivala uz svjetsku premijeru filma „Rane moje ljute“

Tuzla i TK

Policija istražuje vandalski čin na Slanoj Banji

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić osudio vandalski čin na Slanoj Banji: “Grad je ogledalo nas samih”

Magazin

Kardiolog otkrio najbolje načine za smanjenje rizika od srčanog udara

BiH

Akcija “Sambo” MUP-a RS: Uhapšeno 14 osoba zbog ilegalne borbe pasa

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]