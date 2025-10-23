Prozor kroz koji su lopovi ušli u Louvre postao nova turistička atrakcija

Najposjećeniji muzej na svijetu, pariški Louvre, ponovo je otvoren za posjetioce nakon pljačke koja je šokirala Francusku i svijet. Četiri maskirana muškarca provalila su u galeriju Apolon i odnijela nakit iz Napoleonove ere vrijedan čak 88 miliona eura, u jednoj od najdramatičnijih pljački u posljednjih nekoliko decenija.

Od trenutka kada su vrata muzeja ponovno otvorena, duge kolone turista formirale su se ispred staklene piramide i prostranog dvorišta Cour Napoléon. Posjetioci su strpljivo čekali ulazak kako bi razgledali više od 30.000 umjetnina, dok su mnogi zastajali pored pločnika uz rijeku, gledajući prema prozoru iza kojeg se dogodila filmska scena pljačke.

„Jednostavno je nevjerovatno. Izgleda kao scena iz filma, ali stvarna“, rekla je Alida iz Nizozemske, jedna od turista koji su došli vidjeti mjesto provale.

Prema prvim informacijama, dvojica pljačkaša bila su obučena u fluorescentne prsluke, predstavljajući se kao radnici. Uz pomoć teleskopske ljestve i lifta za namještaj, popeli su se do prozora, brusilicama razbili vitrine i pobjegli s plijenom na dva motora. Među ukradenim predmetima su ogrlica od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I poklonio supruzi Marie Louise te dijadema ukrašena dijamantima koja je pripadala carici Eugénie, supruzi Napoleona III.

„Pomislite, Luvr, dom Mona Lise, mora biti najsigurnije mjesto na svijetu. A ipak, neko je provalio kroz prozor“, kazala je Fanny iz Limogesa, koja je s porodicom došla u Pariz tokom školskih praznika.

Njen suprug Vincent dodaje da je provala izvedena s izuzetnom preciznošću.

„Znali su tačno koji prozor da izaberu. Sve je bilo gotovo za četiri minute. Profesionalci“, rekao je.

Dok posjetioci prolaze kroz galerije, vrata galerije Apolon ostala su zatvorena. Istražitelji nastavljaju pretragu prostorije u potrazi za tragovima koji bi mogli otkriti identitet pljačkaša. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nuñez potvrdio je da na slučaju radi više od stotinu istražitelja.

Ipak, slučaj je otvorio i politička pitanja. U francuskim medijima sve su glasnije kritike da su smanjenja budžeta i nedostatak osoblja utjecali na sigurnost muzeja, zbog čega će direktor Louvrea biti pozvan na ispitivanje pred senatorima.

Za sada, prozor kroz koji su lopovi ušli postao je nova, ironična atrakcija. Turisti zastaju i fotografišu ga, dok iza zavjesa stoji zatamnjeni trag jedne od najdrskijih pljački u modernoj historiji.