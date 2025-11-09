Da li ste znali za ovaj dio na prozoru? Može vam donijeti veliku novčanu uštedu

Mnogi vlasnici PVC prozora ne znaju da njihova stolarija ima mogućnost podešavanja pritiska krila na okvir, odnosno prelaska iz ljetnog u zimski režim i obrnuto. Taj mali, gotovo neprimjetan dio obično se nalazi na metalnom mehanizmu unutar ruba prozora i izgleda kao mali točkić ili vijak s oznakom.

U ljetnom režimu prozor prianja nešto labavije, što omogućava bolju cirkulaciju zraka i sprječava stvaranje vlage. Kada nastupe hladniji dani, dovoljno je pomoću imbus ključa ili kliješta lagano okrenuti taj točkić kako bi se prozor prebacio u zimski režim. Tada gumena brtva više pritiska okvir, čime se smanjuje ulazak hladnog zraka i zadržava toplina u prostoriji.

Ova jednostavna promjena može napraviti razliku u računima za grijanje, posebno u stanovima i kućama s većim brojem prozora. Dovoljno je nekoliko minuta da svaki prozor podesite pravilno, a efekat ćete osjetiti čim počnu niže temperature.

Prilikom vraćanja na ljetni režim, ponovo okrenite isti dio u suprotnom smjeru kako biste rasteretili brtve i produžili im vijek trajanja. Imajte na umu da nije potrebno koristiti silu – mehanizam se lako okreće i prilagođava.

Mali detalj koji često prolazi nezapaženo može značajno doprinijeti udobnosti doma i donijeti stvarnu uštedu na grijanju.