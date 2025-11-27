Detalji hapšenja: Osumnjičeni za pljačku i napad na policiju se vratio u Kalesiju

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a, u okviru istrage koja je u toku, (a u vezi događaja od 19.11.2025.godine u Kalesiji kada je počinjeno razbojništvo te došlo do upotrebe vatrenog oružja prema policijskim službenicima), su u saradnji sa Obavještajno sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-Neretvanskog kantona, preduzeli niz istražnih radnji u cilju pronalaska tragova i lica koji se mogu dovesti u vezi sa predmetnim događajem.

Tako je dana 26.11.2025.godine, oko 17,30 sati, nakon što je prethodno utvrđena lokacija na području Kalesije, slobode lišen V. G. (1973) iz Osmaka, za kojim licem je bila raspisana operativna potraga u vezi izvršenja krivičnih djela Razbojništvo, Izazivanje opće opasnosti i Napad na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, a koji se nakon izvršenja istih, skrivao na lokacijama izvan područja nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade, V.G. će uz Izvještaj sa dokazima, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Razbojništvo iz člana 289 stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim djelima Izazivanje opće opasnosti iz člana 323 stav 1. i Napad na ovlaštenu službenu osobu u vršenu poslova sigurnosti iz člana 359 stav 2. a u vezi sa stavom 1. istog člana Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članovima 31 i 32 istog Zakona, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Rad na dokumentovanju počinjenih krivičnih djela u vezi događaja od 19.11.2025. godine u Kalesiji, kao i na utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i odgovornosti drugih lica vezano za predmetni događaj biće nastavljen i u narednom periodu pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.