Razbojništvo u Kalesiji uz upotrebu oružja, policija blokirala šire područje

Jasmina Ibrahimović

Razbojništvo u Kalesiji prijavljeno je jutros u 07,35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a, a prema prvim informacijama do incidenta je došlo u centru grada, nad objektom jedne zlatare, gdje je korišteno vatreno oružje. Razbojništvo u Kalesiji pokrenulo je brzu i opsežnu reakciju policije, jer su se počinioci odmah nakon napada udaljili u nepoznatom pravcu.

Na teren su upućene sve raspoložive patrole Policijske stanice Kalesija i službenici OKP PU Kalesija, dok su timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku stigli kako bi pružili operativnu podršku, a akciji su se priključile i patrole policije iz Sapne, Živinica i policijski službenici PS Zvornik, što je omogućilo blokadu šireg područja u pokušaju da se lociraju osumnjičeni.

U potrazi učestvuju i policijski službenici Granične policije BiH, koji djeluju na više pravaca kako bi se provjerila mogućnost prelaska granice, a sve okolnosti događaja bit će potvrđene nakon što uviđaj bude završen i prikupljeni podaci dostupni istražnim organima.

