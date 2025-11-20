Policija TK iznijela prve detalje istrage oružane pljačke u Kalesiji

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je održala konferenciju za medije povodom jučerašnje oružane pljačke zlatare u centru Kalesije. O događaju koji je uznemirio javnost govorili su direktor Uprave policije Dževad Korman i koordinator Sektora kriminalističke policije Ibrahim Mujkanović.

Prema do sada utvrđenom, tri maskirane osobe u ranim jutarnjim satima upale su u zlatarsku radnju, vezale vlasnika i pokušale pobjeći s većom količinom zlatnog i srebrnog nakita. Policajci koji su se u tom trenutku nalazili u blizini uočili su sumnjive aktivnosti i pokušali zaustaviti počinioce. Razbojnici su tada otvorili vatru, nakon čega su policijski službenici uzvratili.

Nedugo poslije, na području Kalesije pronađeno je tijelo jednog od počinilaca. Njegovi saučesnici izbacili su ga iz vozila tokom bijega. Policija je potom locirala zapaljeni automobil Golf kojim su se razbojnici udaljili sa mjesta događaja. Riječ je o Golfu koji je ranije, 15.11. ukraden u Tuzli u naselju Slavinovići.

Pretrage na više lokacija i pronađeni predmeti

Korman je potvrdio da je, kroz operativni rad i pretrese koji su provedeni u kontinuitetu, pronađen dio ukradenog zlatnog i srebrnog nakita na više mjesta. Među lokacijama koje su obrađene nalaze se i područja izvan Tuzlanskog kantona, uključujući područje općine Osmaci, gdje su pronađeni i dodatni tragovi.

Tokom pretraga policija je izuzela materijalne dokaze povezane s pljačkom, uključujući predmete za koje se sumnja da su korišteni pri izvršenju krivičnog djela. Prikupljeni su i video-zapisi nadzornih kamera koji se analiziraju.

Identiteti i tragovi koji se povezuju s počiniocima

Direktor Korman naveo je da policija raspolaže operativnim saznanjima o osobama koje se dovode u vezu s pljačkom. Prema evidencijama, među njima su lica ranije povezivana sa teškim krivičnim djelima, uključujući razbojništva i ugrožavanje sigurnosti.

Jedan od tragova pronađen je i na području Tuzle, gdje je policija obavila uviđaj i izuzela predmete koji će biti korišteni u daljem dokaznom postupku.

Uključene policijske agencije

Za pljačkašima je raspisana operativna potjernica a zbog mogućnosti da su se počinioci kretali kroz različite entitete i općine, u operativne aktivnosti uključeni su pripadnici Granične policije BiH, policijske službe Republike Srpske, jedinice MUP-a TK iz više gradova.

Korman: Policajci su radili u vrlo teškim okolnostima

Korman je istakao da su policijski službenici djelovali u izuzetno opasnim okolnostima i da je njihov odgovor bio „pravovremen i u skladu sa zakonom“, te naglasio da se istraga mora voditi smireno i temeljito. Čestitao je kolegama na hrabrosti te istakao da je riječ o starijim, iskusnijim policajcima koji će se za nekoliko mjeseci penzionisati.

Nastavak istrage

Policija nastavlja provjeravati sve tragove i obrađivati dostupne snimke. Slučaj se vodi kao teška kategorija krivičnog djela, oružano razbojništvo sa smrtnom posljedicom, a o svakom novom detalju javnost će biti blagovremeno obaviještena.