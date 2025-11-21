Zatražen pritvor za Gurdeljevića zbog uloge u oružanoj pljački zlatare i napadu na policiju u Kalesiji

Postupajući tužilac Tužilaštva TK je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Ranka Gurdeljevića (31) iz Zvornika zbog postojanja osnovane sumnje da je kao pomagač počinio krivično djelo razbojništvo.

On je osumnjičen da je, u sastavu kriminalne grupe, pomogao trojici osumnjičenih u počinjenju krivičnog djelo razbojništvo, a koje se vezuje za događaje od 19. novembra 2025. godine u Kalesiji, kada su trojica maskiranih i naoružanih razbojnika došli u Kalesiju, dvojica su ušla u zlatarsku radnju, vezali vlasnika i otuđili određenu količinu zlatnog nakita, da bi pri bjegu pucali iz vatrenog oružja na policijske službenike u centru Kalesije.

Osumnjičenog su na području Zvornika slobode lišili pripadnici PU Zvornik i na dalje postupanje predali u nadležnost SKP MUP-a TK i Tužilaštva TK. Još jedna osoba koja je bila lišena slobode, je saslušana i nakon toga puštena, jer se ne može dovoditi u direktnu vezu sa ovim krivičnim djelima.

Postoji osnovana sumnja da je Ranko Gurdeljević, sa još tri osobe koje su direktno učestvovale u činjenju više krivičnih djela, učestvovao kao pomagač u stvaranju kriminalnog plana, sa jasno podijeljenim ulogama u grupi, te je svojim vozilom prevezao trojicu članova grupe do Osmaka, gdje su njih trojica preuzeli drugi automobil i uputili se u Kalesiju kako bi počinili razbojništvo i opljačkali zlataru.

Za dvije osumnjičene osobe se traga, dok je jedan član grupe, Matija Gordeljević (45) iz Zvornika, preminuo. Osobama koje su u bjekstvu se na teret stavlja da su u sastavu kriminalne grupe u sticaju počinili krivična djela razbojništvo, napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i razbojnička krađa.

Podsjećamo, Policijskoj upravi Kalesija je 19. novembra prijavljeno oko 7,25 sati da je u toku pljačka zlatarske radnje u centru Kalesije. Odmah po prijavi više policijskih službenika je izašlo na intervenciju kako bi spriječili njihove dalje protivpravne radnje, te su spazili osumnjičene u automobilu u momentu bijega.

Uočivši policijske službenike trojica razbojnika su, svjesni da upotrebom vatrenog oružja napadaju službene osobe u vršenju poslova javne sigurnosti i dužnosti čuvanja javnog reda i mira, znajući da su zatečeni u činjenju krivičnih djela, te s ciljem da ukradeni zlatni i srebreni nakit zadrže i da pobjegnu, počeli su pucati iz automobila na policijske službenike i prema njima ispalili veći broj hitaca.

Policijski službenici, u namjeri da ih spriječe u bijegu i daljem napadu na njih, te u cilju sprečavanja njihovih daljih protivpravnih radnji, iz kojih su mogle nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana, kao i za živote i zdravlje policijskih službenika, su upotrijebili službeno oružje i ispalili više hitaca u pravcu automobila u kojem su bili osumnjičeni, nakon čega su se razbojnici udaljili u pravcu Zvornika.

Odmah su na teren upućene sve raspoložive snage Uprave policije MUP-a TK, te su uključene i policijske snage MUP-a RS, Policijske uprave Zvornik, kao i Granične policije BiH, obzirom na to da su se osumnjičeni udaljili sa mjesta događaja.

Poduzimanjem daljih istražnih i operativnih radnji na terenu, policijski službenici su u mjestu Jelovo Brdo u blizini Kalesije pronašli napušteni i zapaljeni automobil kojeg su koristili osumnjičeni i u blizini automobila pronašli i beživotno tijelo jedne od osumnjičenih osoba, Matije Gordeljevića.

Nakon obavljene obdukcije tijela preminulog, vještak sudske medicine je utvrdio da je smrt nastupila uslijed oštećenja za po život važnih centara u mozgu kao posljedica ustrelne povrede vatrenim oružjem u predjelu vratnog dijela glave.

Tokom uviđaja, koji su na više lokacija obavili dežurni tužilac i istražitelji SKP MUP-a TK i OKP PU Kalesija, su pronađeni i izuzeti brojni tragovi i dokazni materijali, prilikom čega je pronađena i veća količina čahura i zrna ispaljenih iz vatrenog oružja.

Tužilaštvo TK i istražitelji više policijskih agencija obavljaju opsežne istražne radnje u cilju dokumentovanja ovih događaja, krivičnih djela i pribavljanja svih potrebnih materijalnih dokaza. U toku je i intenzivna potraga za osumnjičenim osobama.

Policijski službenici PU Kalesija, koji su učestvovali u sprečavanju više protivpravnih radnji osumnjičenih, opasnih po živote i zdravlje građana, su predali svoje službeno oružje i uniforme kako bi se obavila potrebna vještačenja. Uzeti su i tragovi barutnih čestica, odnosno parafinske rukavice od policijskih službenika.

Svi tragovi sa mjesta događaja, uključujući i pronađene čahure i zrna, će biti predmet vještačenja u daljem toku istrage.

Policijske agencije i Tužilaštvo TK će i dalje nastaviti sa intenzivnom i detaljnom istragom u cilju lišenja slobode osumnjičenih koji su u bjekstvu, kao i pribavljanja svih potrebnih dokaza u daljem toku istrage i krivičnog postupka.