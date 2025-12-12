Istražni zatvor krijumčaru iz BiH: U prevrtanju čamca na Savi poginule tri osobe

Sudac istrage u Hrvatskoj odredio je istražni zatvor 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine osumnjičenom za krijumčarenje migranata preko rijeke Save kod Slavonskog Broda, nakon što se čamac kojim su prevoženi prevrnuo, a u nesreći su smrtno stradale tri osobe.

Kako je saopćila Brodsko-posavska policija, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni iz koristoljublja, u dogovoru s još jednom zasad nepoznatom osobom, organizovao nezakonit prelazak državne granice i prevoz stranih državljana čamcem iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku.

Policija je podsjetila da su u četvrtak u 5 sati i 20 minuta zaprimili dojavu o prevrtanju čamca u rijeci Savi na području Slavonskog Broda, pri čemu se više osoba našlo u vodi i zapomagalo za pomoć. Na teren su odmah upućene žurne službe, a policija je u saradnji s građanima i vatrogascima iz rijeke izvukla 13 stranih državljana te osumnjičenog 23-godišnjaka.

Prema ranijim informacijama policije, većina migranata imala je kineske, a jedan turske dokumente. Sve osobe su bile pothlađene i u teškom zdravstvenom stanju, a jedan muškarac na mjestu događaja nije davao znakove života. Ubrzo je potvrđeno da je preminuo, dok su dvije žene, uprkos naporima ljekara, preminule kasnije u bolnici u Slavonskom Brodu.

Nakon odluke suca istrage, osumnjičeni državljanin BiH predan je u zatvor u Požegi, dok se prema stranim državljanima provodi postupak u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonom o strancima.

Iz Brodsko-posavske policije upozoravaju da krijumčari i ranije dovode migrante u životnu opasnost, posebno u zimskom periodu, kada su nezakoniti prelasci Save gumenim i drvenim čamcima ili plivanjem izuzetno rizični i često završavaju tragedijama.