Spriječen pokušaj krijumčarenja u BiH, oduzet neprijavljeni tekstil

Arnela Šiljković - Bojić

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška spriječili su pokušaj krijumčarenja veće količine tekstila.

Prilikom detaljne kontrole pošiljke tekstila koja je u Bosnu i Hercegovinu stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, carinski službenici u Carinskoj ispostavi Gradiška privremno su oduzeli robu koja se pokušala prokrijumčariti u carinsko područje BiH. Radi se o 652 komada muških jakni koje nisu bile prijavljenje za uvozno carinjenje po predmetnoj uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Pronađena roba privremeno je zadržana, a protiv uvoznika je ponesen zahtjev za pokretanje carinskog prekršaja.

