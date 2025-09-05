Državljanin BiH pokušao prokrijumčariti 120 kilograma droge u Crnoj Gori

Carinski službenici Crne Gore spriječili su pokušaj krijumčarenja oko 120 kilograma opojne droge marihuana, namijenjene za tranzit preko Crne Gore ka zemljama okruženja, saopćila je Uprava carina.

Službenici su, sprovođenjem mjera kontrole i primjenom analize rizika, otkrili posebno izrađen bunker u krovu teretnog motornog vozila – hladnjače, koje je u tom trenutku bilo bez tereta. U bunkeru je pronađen veći broj pakovanja biljne materije za koju je utvrđeno da je marihuana.

O događaju je odmah obaviješten nadležni tužilac, a državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao vozilom predan je službenicima Uprave policije na dalje postupanje. Iz Uprave carina navode da će policija preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se slučaj u potpunosti rasvijetlio.

Ova zapljena, ističu u Upravi carina, predstavlja još jednu potvrdu odlučnosti carinske službe u borbi protiv krijumčarenja narkotika i organizovanog kriminala.