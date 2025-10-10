Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 osoba zbog krijumčarenja

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 15 osoba koje se terete da su, djelujući kao organizovana grupa, tokom 2018. i 2019. godine učestvovali u krijumčarenju i rasturanju neocarinjene robe od plemenitih metala porijeklom iz Turske na području više gradova u BiH.

Prema navodima optužnice, osumnjičeni su se bavili nelegalnim unosom i prodajom zlata i drugih plemenitih metala, čime su počinili više krivičnih djela, među kojima su organizovanje grupe za krijumčarenje, krijumčarenje, nedozvoljena trgovina zlatnim novcem i zlatom, te povreda službenog pečata ili znaka.

Optuženi su: Ćemal Prašović zvani “Brzi”, Ibrahim Nuray, Sadija Hajdarević, Benjamin Džebić zvani “Benjo”, Sanela Kljuvić, Zlatan Sokolović zvani “Zlaja”, Nedim Starčević, Emir Gačanin zvani “Čarli”, Miralem Nazdrajić zvani “Miro”, Eldin Kurević zvani “Eki”, Emir Beširević, Smail Saračević zvani “Pajo”, Alen Bradarić, Munib Kahrović i Semir Goretić.

Tužilaštvo BiH je predložilo trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, uključujući 251.177,11 KM, 9.495 eura, 200 švicarskih franaka, 5.420 kuna, zlatnu polugu od 50 grama vrijednu 6.627 KM, kao i neocarinjenu robu od plemenitih metala ukupne mase od oko 174 kilograma.