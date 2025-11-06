Spriječeno krijumčarenje devet migranata u akciji Granične policije BiH

Zajednička patrola pripadnika Granične policije Bosne i Hercegovine (GPBiH) i Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu – Frontex, u srijedu je spriječila krijumčarenje devet stranih državljana na području Čajniča.

Krijumčarenje je otkriveno tokom nadzora državne granice kada je uočeno putničko vozilo marke Opel, bh. registarskih oznaka, u koje je ulazio veći broj migranata. Policijska patrola pokušala je zaustaviti vozilo, ali se vozač oglušio o naredbe i udaljio u pravcu Ustiprače, saopćeno je iz Granične policije BiH.

U skladu sa Sporazumom o saradnji između GPBiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, o događaju je obaviještena Policijska stanica Novo Goražde, koja je uključena u akciju.

Nakon kraće potrage, zajednička patrola Granične policije BiH i Frontexa, uz podršku policije iz Novog Goražda, uspjela je zaustaviti vozilo u kojem se nalazilo devet stranih državljana bez identifikacionih dokumenata.

Utvrđeno je da je vozač P. Š. (1970.) državljanin Bosne i Hercegovine, dok su migranti izjavili da dolaze iz Egipta, među kojima je bilo sedam maloljetnika.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje osoba, o događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, koji je naložio da daljnji rad u ovom predmetu nastave službenici Policijske stanice Novo Goražde.

Iz Granične policije BiH poručuju da ovaj slučaj predstavlja primjer efikasne saradnje domaćih institucija i Frontexa, te potvrdu zajedničkog angažmana u očuvanju sigurnosti državne granice i suzbijanju ilegalnih migracija.