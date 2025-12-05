Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 11 osoba, među njima carinici i službenici GPBiH

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 osoba, od kojih su četvoro ovlaštene službene osobe – policajci Granične policije BiH i troje ovlašteni službenici carinici UIO BiH.

Optuženi su Sejdin Šarić, carenici u UIOBiH Bojan Mitrović i Darija Plotan i Dragan Novaković.

Optuženi su i Sead Tihak, Mladen Nikolić, Elvir Mehinagić i Tedo Dukić zaposleni u Graničnoj policiji BiH.

Među optuženima su i Igor Stokić, Mahir Haračić i Armin Šarić.

Navedeni optuženi terete se da su se, tokom 2024. godine, veći dio optuženih udružili formirajući grupu ljudi radi počinjenja krivičnih djela, koja su počinjena na način da su optuženi koji se bave uvozom većih količina razne robe sa područja Njemačke, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Kostajnica davali darove u novcu ili drugim poklonima zaposlenima u organima carine i Granične policije, kako bi bez adekvatne kontrole uvozili veće količine robe na područje BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se terete da su počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, davanje dara i drugih oblika koristi, primanje dara i drugih oblika koristi i nedozvoljena trgovina.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.