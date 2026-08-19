Danas stiže odgovor: Koliko će penzioneri dobiti drugim usklađivanjem?

Drugo usklađivanje penzija u Federaciji BiH bit će tema konferencije za medije koju će federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održati danas u Sarajevu.

Konferencija je zakazana za 10 sati u sjedištu Vlade FBiH, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO jučer trebao donijeti odluku o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija u 2026. godini.

Nakon odluke trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje i koliko će penzije biti uvećane. Ministar Delić govorit će i o drugim aktuelnim pitanjima iz nadležnosti Ministarstva.