Danas stiže odgovor: Koliko će penzioneri dobiti drugim usklađivanjem?

Arnela Šiljković - Bojić
Adnan Delic, federalni ministar za radi i socijalnu politiku
Adnan Delic, federalni ministar za radi i socijalnu politiku

Drugo usklađivanje penzija u Federaciji BiH bit će tema konferencije za medije koju će federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održati danas u Sarajevu.

Konferencija je zakazana za 10 sati u sjedištu Vlade FBiH, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO jučer trebao donijeti odluku o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija u 2026. godini.

Nakon odluke trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje i koliko će penzije biti uvećane. Ministar Delić govorit će i o drugim aktuelnim pitanjima iz nadležnosti Ministarstva.

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