Potpisan Memorandum za snažniju zaštitu novinara i medijskih radnika u BiH

Zaštita novinara i medijskih radnika u BiH trebala bi biti dodatno ojačana nakon što su ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i glavna tajnica Udruženja „BH Novinari“ Borka Rudić danas u Sarajevu potpisali Memorandum o razumBorka iijevanju i saradnji.

Dokumentom se uspostavlja snažnija institucionalna saradnja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Udruženja „BH Novinari“, s posebnim naglaskom na pružanje pravne pomoći novinarima i drugim medijskim radnicima koji su tokom obavljanja svog posla izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja prava.

Hurtić je poručio da sigurnost novinara ne predstavlja samo pitanje zaštite jedne profesije, već je neposredno povezana s demokratskim vrijednostima i pravom građana na pravovremene i objektivne informacije.

Naglasio je da novinari koji se zbog svog profesionalnog rada suoče s prijetnjama ili kršenjem prava ne bi smjeli ostati bez pravne i institucionalne podrške.

„Novinar koji radi svoj posao ne smije biti ostavljen sam kada se suoči s prijetnjama, pritiscima ili kršenjem svojih prava“, poručio je Hurtić, navodeći da će pravna pomoć biti jedan od ključnih segmenata buduće saradnje.

Prema njegovim riječima, cilj Memoranduma nije da ostane samo formalni dokument, nego da novinarima i medijskim radnicima bude jasno gdje mogu zatražiti pomoć kada se suoče s ugrožavanjem svojih prava.

Glavna tajnica Udruženja „BH Novinari“ Borka Rudić istakla je da Memorandum ima poseban značaj jer Linija za pomoć novinarima, nakon 21 godine rada, prvi put dobija institucionalnu podršku jedne institucije na državnom nivou.

Linija za pomoć novinarima već više od dvije decenije pruža pravnu podršku novinarima i medijskim radnicima u slučajevima ugrožavanja njihovih profesionalnih prava i slobode izražavanja.

Rudić je navela da se trenutno pruža podrška u 22 sudska postupka, među kojima je i jedan predmet pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

„Naša Linija za pomoć novinarima u posljednjih osam godina nije izgubila nijedan spor“, kazala je Rudić, ocijenivši da taj podatak pokazuje koliko je kontinuirana i stručna pravna pomoć značajna za zaštitu novinara i medijskih radnika u BiH.

Ona je izrazila očekivanje da će institucionalna podrška biti nastavljena i tokom naredne godine, kako bi pravna pomoć i zaštita slobode izražavanja bile dostupne novinarima i u budućnosti.

Potpisanim Memorandumom dvije strane potvrdile su opredjeljenje da zajednički rade na unapređenju ljudskih prava, slobode medija i slobode izražavanja, ali i na uspostavljanju konkretnijih mehanizama pomoći ljudima zaposlenim u medijima.

Cilj saradnje je da zaštita novinara i medijskih radnika u BiH bude dostupnija i efikasnija, posebno u slučajevima kada profesionalni rad dovede do prijetnji, pritisaka ili sudskih postupaka.