Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za upis na treći ciklus studija

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis na treći ciklus studija na fakultetima u akademskoj 2026/2027. godini, a zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti od 20. augusta do 10. oktobra 2026. godine.

Na doktorski studij bit će primani studenti u statusu samofinansirajućih, dok će na pojedinim studijskim programima biti omogućeno i biranje ponuđenih usmjerenja tokom odgovarajuće godine ili semestra.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i osobe bez državljanstva pod jednakim uslovima, pod uslovom da su na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili odgovarajući drugi ciklus ili postdiplomski studij i ostvarili najmanje 300 ECTS bodova.

Za studije iz oblasti biomedicinskih i farmaceutskih nauka mogu konkurisati i kandidati koji su završili odgovarajući integrisani studij prvog i drugog ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova, u skladu s kriterijima konkretnog studijskog programa.

Kandidati koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu mogu se prijaviti i prije okončanja postupka priznavanja diplome. U tom slučaju uz prijavu trebaju dostaviti potvrdu da su Univerzitetu u Tuzli predali zahtjev za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske isprave.

Ukoliko broj prijavljenih bude veći od broja raspoloživih mjesta, kandidati će biti rangirani prema uspjehu ostvarenom na prethodnom ciklusu studija, kao i prema eventualnim dodatnim kriterijima određenim studijskim programom.

Prijave na treći ciklus studija Univerziteta u Tuzli traju do 10. oktobra. Privremena rang-lista bit će objavljena 12. oktobra, konačna četiri dana kasnije, dok je upis primljenih kandidata planiran od 19. do 23. oktobra 2026. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuće diplome ili uvjerenja o završenom studiju, dodatke diplomi za kandidate koji su studirali po bolonjskom sistemu, odgovarajuća uvjerenja za studente koji su studij završili prema predbolonjskom sistemu, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci.

U zavisnosti od studijskog programa, mogu biti potrebni i dodatni dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova, a informacije o tome kandidati mogu dobiti u studentskim službama fakulteta.

Privremene rang-liste bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta i web stranici Univerziteta pod šiframa dodijeljenim kandidatima. Na objavljenu listu moguće je podnijeti pisani prigovor u roku od tri dana, nakon čega nadležno Naučno-nastavno vijeće utvrđuje konačnu rang-listu.

Kandidati koji ostvare pravo na upis morat će dostaviti upisni materijal, dvije fotografije za indeks, ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati školarine. Kandidati sa inostranim diplomama dostavljaju i rješenje o njihovom akademskom priznavanju.

Visina školarine određena je odlukama Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli i Vlade Tuzlanskog kantona. Kandidati koji su ranije stekli naučni stepen magistra prema predbolonjskom sistemu imaju pravo na umanjenu školarinu u skladu s aktima Univerziteta.

Prijave za treći ciklus studija Univerziteta u Tuzli mogu se dostaviti putem studentske službe odgovarajućeg fakulteta ili preporučenom poštom. Nepotpune i prijave pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Konkurs je objavljen 19. augusta 2026. godine.