Penzionerima u FBiH stiže veća isplata, ali šta se zapravo mijenja?

Povećanje penzija u FBiH od 3,82 posto nije novo povećanje, već konačan procenat koji zamjenjuje ranije privremeno povećanje od 3,5 posto.

Penzionerima su penzije od 1. jula prvo povećane za 3,5 posto. Taj procenat bio je privremen, jer tada još nisu bili poznati svi podaci potrebni za konačan obračun.

Sada su podaci poznati i Upravni odbor Federalnog zavoda MIO/PIO utvrdio je da konačno usklađivanje iznosi 3,82 posto.

Dakle, penzioneri neće dobiti još 3,82 posto na već povećanu penziju. Umjesto toga, ranijih 3,5 posto sada se koriguje na 3,82 posto.

Kod najniže penzije, koja je prije svih ovih usklađivanja iznosila 666,76 KM, privremeno povećanje iz jula od 3,5 posto značilo je penziju od oko 690,10 KM. Nakon konačnog današnjeg usklađivanja od 3,82 posto, iznos je oko 692,23 KM.

To znači da je razlika između privremenih 3,5 posto i konačnih 3,82 posto kod najniže penzije oko 2,13 KM mjesečno.

Zbog toga će penzioneri u septembru, uz penziju za august obračunatu prema konačnoj stopi od 3,82 posto, dobiti i razliku koja im pripada za juli.

Najjednostavnije rečeno, ovo nije novo povećanje penzija, nego konačna korekcija ranije utvrđenih 3,5 posto na 3,82 posto.

Penzije ostvarene u 2026. godini ne usklađuju se, s izuzetkom najnižih, zagarantovanih i najviših penzija.