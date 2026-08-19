Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za upis na drugi ciklus studija

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis na drugi ciklus studija na fakultetima i Akademiji u akademskoj 2026/2027. godini, a prijave kandidata bit će otvorene od 20. augusta do 10. oktobra 2026. godine.

Upis se odnosi na studijske programe fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli, a studenti će se upisivati u statusu samofinansirajućih studenata. Na pojedinim studijskim programima studentima će biti omogućeno i da tokom studija izaberu jedno od ponuđenih usmjerenja.

Pravo prijave na jednogodišnji drugi ciklus studija imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i osobe bez državljanstva koje su na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završile odgovarajući četverogodišnji dodiplomski ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova.

Za dvogodišnje programe Poslovna ekonomija i Menadžment u turizmu na Ekonomskom fakultetu, kao i program Edukacija trenera u sportu, Sportski trener na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, mogu se prijaviti kandidati koji su završili trogodišnji studij i ostvarili 180 ECTS bodova.

Kandidati koji su prethodni studij završili u inostranstvu mogu konkurisati i prije završetka postupka priznavanja diplome. Uz prijavu su dužni dostaviti potvrdu Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli da je podnesen zahtjev za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske isprave.

Ukoliko se za određeni studijski program prijavi više kandidata od predviđenog broja mjesta, rangiranje će biti izvršeno prema uspjehu ostvarenom na prethodnom ciklusu studija, kao i eventualnim dodatnim kriterijima utvrđenim konkretnim studijskim programom.

Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs, prijave do 10. oktobra

Prijave na konkurs primaju se od 20. augusta do 10. oktobra. Privremena rang-lista kandidata trebala bi biti objavljena 12. oktobra, dok je objavljivanje konačne rang-liste planirano za 16. oktobar. Kandidati koji ostvare pravo na upis moći će se upisati od 19. do 23. oktobra 2026. godine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti diplomu ili uvjerenje o završenom prethodnom studiju, dodatak diplomi za kandidate koji su studirali po bolonjskom sistemu, odnosno odgovarajuća uvjerenja za one koji su studij završili po predbolonjskom sistemu. Potrebni su i izvod iz matične knjige rođenih te uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci.

Od kandidata se, zavisno od konkretnog studijskog programa, mogu tražiti i dodatni dokumenti kojima dokazuju ispunjavanje posebnih uslova. Detaljne informacije dostupne su u studentskim službama fakulteta i Akademije.

Rangiranje kandidata provodit će komisije koje imenuju dekani fakulteta, odnosno Akademije. Privremene rang-liste bit će objavljene na oglasnim pločama i internet stranici Univerziteta pod šiframa dodijeljenim kandidatima.

Na privremenu rang-listu moguće je podnijeti pisani prigovor u roku od tri dana od njenog objavljivanja. Nakon rješavanja eventualnih prigovora bit će utvrđena konačna lista kandidata koji su ostvarili pravo na upis.

Kandidati koji budu primljeni prilikom upisa će, između ostalog, dostaviti popunjen upisni materijal, fotografije za indeks, ljekarsko uvjerenje, osim kandidata za studijski program Gluma, te dokaz o uplati školarine.

Visina školarine određena je odlukama Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli i Vlade Tuzlanskog kantona, a studenti koji se upišu na drugi ciklus sa Univerzitetom će zaključiti ugovor kojim će biti uređena njihova međusobna prava i obaveze.

Prijava na konkurs može se predati putem studentske službe odgovarajućeg fakulteta ili Akademije, kao i preporučenom poštom. Nepotpune i prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Obrazac prijave i dodatne informacije o studijskim programima, uslovima upisa i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Tuzli.

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