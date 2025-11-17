BH novinari upozoravaju: BHRT pred gašenjem, hitno traže rješenje krize

Upravni odbor Udruženja BH novinari uputio je zahtjev zastupnicima Parlamentarne skupštine BiH, Vijeću ministara i Predsjedništvu BiH da bez odlaganja usvoje odluke i pronađu rješenje za tešku krizu u kojoj se nalazi državni javni servis BHRT.

U saopćenju se navodi da je, nakon što je Predsjedništvo BiH usvojilo Prijedlog budžeta za ovu godinu, BHRT ostao bez 22 miliona KM iz budžeta, sredstava koja su bila planirana za otplatu duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji. Ukupan dug BHRT-a za poreze i doprinose na plate zaposlenih iznosi 54 miliona KM, dok dug RTRS-a prema BHRT-u iznosi blizu 100 miliona KM, što je, kako ističu, glavni uzrok aktuelne finansijske blokade.

Upozoravaju da bi BHRT zbog neplaćenih računa uskoro mogao ostati bez struje i plina, dok se razmatra i blokada računa javnog servisa zbog duga za PDV u iznosu većem od 9,5 miliona KM.

– Ako se hitno ne riješi problem nagomilanih dugovanja i ne iznađu sredstva za dugoročno finansiranje BHRT-a, sljedeći korak bit će oduzimanje imovine ovog javnog RTV servisa, a više od 700 zaposlenih ostat će na ulici – saopćili su iz Udruženja BH novinari.

Neprihvatljivim smatraju ponašanje predstavnika nadležnih institucija, posebno Parlamentarne skupštine BiH kao osnivača BHRT-a.

– Političke blokade i nemar prema BHRT-u mogli bi imati dalekosežne posljedice po cijelu državu, koja bez finansijski održivog javnog RTV servisa ne može očekivati napredak na putu ka Evropskoj uniji. Opstanak sistema javnog emitiranja u BiH je jedan od uvjeta koji država mora ispuniti u procesu pristupanja EU. Osim toga, isključenje struje i plina te pljenidba imovine zbog duga Evropskoj radiodifuznoj uniji bi ugrozilo i rad Federalne TV, Televizije Sarajevo, predajnika Granične službe, Agencije za identifikacijske dokumente i odašiljača telekom operatera – naglašavaju.

Udruženje BH novinari pozvalo je nadležne institucije da, bez političkih kalkulacija, preuzmu ustavnu i zakonsku obavezu zaštite državnog javnog servisa.

Zahtijevaju hitno donošenje privremenih finansijskih mjera kako bi se spriječilo gašenje BHRT-a, pokretanje postupka naplate dugovanja RTRS-a bez odlaganja te izmjene zakona radi uspostavljanja održivog i transparentnog modela finansiranja sva tri javna servisa.

Upozorili su da bi svaka daljnja pasivnost bila direktno urušavanje javnog interesa i napad na pravo građana na informiranje.

– Od odgovornog državnog rukovodstva očekujemo konkretne, mjerljive i odmah provodive poteze, a ne nova obećanja i isprazne izjave o ‘zabrinutosti’ za sudbinu državnog javnog servisa. BHRT se više ne može održavati na ivici opstanka, a institucije koje nastave ignorirati ovu krizu snosit će punu odgovornost pred građanima i međunarodnim partnerima – poručili su iz Udruženja BH novinari.