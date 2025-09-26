BH Novinari: Benjamina Karić objavom na Facebooku prekršila dječija prava

Udruženje BH Novinari i Linija za pomoć novinarima oštro su osudili objavu načelnice Općine Novo Sarajevo Benjamine Karić na društvenoj mreži Facebook, u kojoj je, kako navode, otkrila identitet maloljetne kćerke novinara Almedina Šišića, urednika portala Valter. U saopćenju se ističe da je time prekršena UN Konvencija o pravima djeteta, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, Krivični zakon FBiH, kao i međunarodni standardi zaštite djece od političkih zloupotreba.

Načelnica je, prema navodima udruženja, javno objavila poruku staru gotovo tri godine, sugerišući da su tekstovi objavljeni na portalu Valter posljedica njenog odbijanja da urgira za stipendiju. BH Novinari tvrde da je takvim postupkom maloljetna djevojčica na neprihvatljiv način uvučena u politički obračun i izložena dodatnim napadima kroz komentare na društvenim mrežama.

„Iznenađeni smo brutalnošću kojom se dijete koristi u političkim obračunima. Umjesto legitimnih mehanizama reagovanja na medijske sadržaje, načelnica se odlučila na kršenje prava djeteta, s očitim ciljem da zaustavi novinarske tekstove o svom radu“, navodi se u saopćenju.

Upravni odbor BH Novinara zatražio je od Karić da ukloni sporni sadržaj, javno se izvini Šišiću i njegovoj porodici te pozvao nadležne institucije – MUP KS, Tužiteljstvo KS, UNICEF i Ombudsmane BiH – da ispitaju ovaj slučaj i utvrde odgovornost. Također, podsjećaju da načelnica, ukoliko smatra da su njena prava narušena, ima mogućnost korištenja Zakona o zaštiti od klevete i podnošenja žalbi Vijeću za štampu i online medije.