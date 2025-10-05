BH novinari pozvali ministra Konakovića da prestane s targetiranjem novinara i medija

Udruženje BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) uputili su javni zahtjev ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću da prestane s targetiranjem novinara i medija putem video sadržaja koje objavljuje na društvenim mrežama.

U saopćenju se navodi da je Konaković 4. oktobra objavio video u kojem „na neprimjeren i manipulativan način razgovara s glavnim i odgovornim urednikom Dnevnog avaza Evelinom Trakom, te u maniru ‘influensera’ nastoji diskreditovati tog urednika i medij radi vlastitog političkog obračuna sa Fahrudinom Radončićem, vlasnikom Dnevnog avaza.“

Udruženje podsjeća da ovo nije prvi put da ministar koristi društvene mreže za, kako navode, „nedostojne i uvredljive istupe prema novinarima“.

„Na sličan način, nedostojan ministarske funkcije koju obnaša, Elmedin Konaković prethodnih mjeseci objavljivao je vlastite video izjave i uvredljive komentare protiv novinara i urednika portala Istraga, Slobodna Bosna, Politički i televizije Hayat, zloupotrebljavajući svoju javnu funkciju sa ciljem vršenja političkog pritiska i online nasilja protiv navedenih medija i njihovih novinara,“ navode iz BH Novinara.

Upravni odbor BH novinara i FMHL-a snažno su osudili ciljane političke pritiske na medije putem društvenih mreža, poručujući da se komunikacija javnih dužnosnika s novinarima mora odvijati u okvirima pristojnog i profesionalnog dijaloga.

„Pozivamo ministra Konakovića da javnu komunikaciju sa medijima svede u okvire pristojnog i profesionalnog dijaloga, kao i legitimnih reakcija na medijske sadržaje, na način kako su te reakcije definirane kodeksom novinarske etike i zakonskim okvirom za rad medija i novinara,“ stoji u saopćenju.

Udruženje je podsjetilo ministra Konakovića da njegova funkcija, bilo kao šefa diplomatije ili lidera stranke Narod i pravda, podrazumijeva javnu odgovornost za izgovorenu riječ.

„Ta odgovornost ne prestaje izlaskom iz kabineta na ulicu,“ poručili su iz BH novinara, dodajući da je „potpuno neprihvatljivo Konakovićevo targetiranje Dnevnog avaza ali i drugih medija koji nisu ‘po njegovoj volji’, uključujući i korištenje vlastitih političkih sljedbenika za organizovanu hajku i širenje netrpeljivosti protiv određenih medija i novinara.“

Iz udruženja su naglasili da su takva ponašanja prisutna već godinama, bez ikakvih zakonskih sankcija ili društvene osude.

Na kraju, BH Novinari su još jednom zahtijevali od Elmedina Konakovića poštovanje medijskih sloboda i integriteta novinara i urednika, ističući da njegov javni angažman mora biti „sveden u okvire demokratskih vrijednosti i u skladu s evropskim standardima slobode izražavanja“.