Jusuf Nurkić donirao sredstva za izgradnju dnevnog boravka za djecu u okviru izletišta „Zmajevo srce“

Proslavljeni bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić donirao je novčana sredstva za izgradnju dnevnog boravka u okviru budućeg izletišta „Zmajevo srce“, namijenjenog djeci sa posebnim potrebama i djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Kako je saopćeno iz inicijative, djeca će u ovom prostoru moći potpuno besplatno koristiti brojne sadržaje, među kojima su dnevni boravak, ljulje, tobogani, trampolini, zip lajn, bazen, poni konji i drugi sadržaji, a svakodnevni ručak bit će obezbijeđen zahvaljujući Merhametu Tuzla.

Objekat koji će služiti kao dnevni boravak završen je prije desetak dana, a njegova isporuka i postavljanje očekuju se u narednim danima, čim to dozvole vremenski uslovi. Iz organizacije navode da je objekat proizvela firma Alfe mi.

Posebna zahvalnost upućena je i firmi Kuvvet Kalesija, koja će izvesti radove na staklenom dijelu objekta, čime će se steći uslovi za priključak na električnu energiju i vodu. Troškove priključaka, kako je navedeno, snosio je Grad Tuzla.

Zahvalnost je izražena i porodicama Isović, Jahić, Dašek i Mehačević, koje su donirale zemljište za izgradnju izletišta. U narednoj sedmici planirana je i velika radna akcija u kojoj će učestvovati članovi Moto kluba Salines i Rafting kluba Tuzlak.

Organizatori su pozvali sve zainteresovane građane koji žele pomoći u montaži ograde i dodatnih sadržaja da se jave putem kontakt telefona 062 010 943.