Jusuf Nurkić donirao sredstva za izgradnju dnevnog boravka za djecu u okviru izletišta „Zmajevo srce“

Jasmina Ibrahimović

Proslavljeni bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić donirao je novčana sredstva za izgradnju dnevnog boravka u okviru budućeg izletišta „Zmajevo srce“, namijenjenog djeci sa posebnim potrebama i djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Kako je saopćeno iz inicijative, djeca će u ovom prostoru moći potpuno besplatno koristiti brojne sadržaje, među kojima su dnevni boravak, ljulje, tobogani, trampolini, zip lajn, bazen, poni konji i drugi sadržaji, a svakodnevni ručak bit će obezbijeđen zahvaljujući Merhametu Tuzla.

Objekat koji će služiti kao dnevni boravak završen je prije desetak dana, a njegova isporuka i postavljanje očekuju se u narednim danima, čim to dozvole vremenski uslovi. Iz organizacije navode da je objekat proizvela firma Alfe mi.

Posebna zahvalnost upućena je i firmi Kuvvet Kalesija, koja će izvesti radove na staklenom dijelu objekta, čime će se steći uslovi za priključak na električnu energiju i vodu. Troškove priključaka, kako je navedeno, snosio je Grad Tuzla.

Zahvalnost je izražena i porodicama Isović, Jahić, Dašek i Mehačević, koje su donirale zemljište za izgradnju izletišta. U narednoj sedmici planirana je i velika radna akcija u kojoj će učestvovati članovi Moto kluba Salines i Rafting kluba Tuzlak.

Organizatori su pozvali sve zainteresovane građane koji žele pomoći u montaži ograde i dodatnih sadržaja da se jave putem kontakt telefona 062 010 943.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Humanitarni bazar Udruženja žena za Klub Zmajevo srce najavljen za 12....

BiH

Jusuf Nurkić objavio saopštenje igrača: Dnevnice od 25 KM su uvreda

BiH

Mirza Teletović poželio sreću reprezentaciji BiH uoči meča protiv Poljske

Sport

Jusuf Nurkić objasnio zašto na dresu reprezentacije nosi broj 0

Tuzla i TK

U Tuzli akcija prikupljanja sredstava za izletište “Zmajevo srce”

Istaknuto

Slon časti: Besplatno piće sa zahvalnošću, vidimo se u Zmajevom srcu

Istaknuto

Sve promjene koje čekaju penzionere u 2026. godini

Tuzla i TK

Sindikat pravosuđa TK demantuje tvrdnje o „najboljim platama“ i upozorava na obmanu javnosti

Vijesti

Izuzetno zagađen zrak na području KS

Istaknuto

Najveća mornarica ikada okružila Venecuelu, Trump poručio: “Vratite nam otetu zemlju i naftu!”

Istaknuto

Dom naroda PSBiH u nastavku zasjedanja o prijedlogu izmjena Zakona o službi u OSBiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]