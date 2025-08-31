Jusuf Nurkić objasnio zašto na dresu reprezentacije nosi broj 0

Najbolji bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić u dresu reprezentacije BiH nastupa sa brojem “0”, a razlog za taj izbor krije snažnu poruku koju je prije devet godina podijelio sa javnošću.

Nurkić predvodi našu selekciju na Eurobasketu koji je jučer počeo, a u prvoj utakmici protiv Kipra bio je najefikasniji igrač susreta, iako je bilo očigledno da je čuvao snagu za ozbiljnije rivale.

Još 2016. godine, na samim počecima u reprezentaciji, otkrio je zašto je baš “nula” njegov broj. Iako rijedak u sportu, Nurkićev izbor bio je sve samo ne slučajan. Posljednjih dana ponovo se širi njegov status na Facebooku u kojem objašnjava simboliku ovog broja, a objava i dalje stoji na njegovoj zvaničnoj stranici.

“Bole me mnoge nepravde koje se dešavaju u našoj državi, a naročito kada se pojave oni koji govore da BiH treba podijeliti. Broj koji sam izabrao pokazuje kolike su, u procentima, šanse da se njihove želje ispune”, napisao je tada Nurkić.

Na taj način, njegov dres sa brojem “0” postao je mnogo više od sportskog detalja – pretvorio se u jasnu poruku i simbol borbe za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu.