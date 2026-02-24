Jusuf Nurkić završio sezonu: Bh. centar ide na operaciju nosa

Vijest da će Jusuf Nurkić biti podvrgnut operaciji nosa i propustiti ostatak sezone odjeknula je sinoć u NBA krugovima, ali i među navijačima u Bosni i Hercegovini.

U prvi mah pojavile su se špekulacije da je riječ o potezu kojim Utah Jazz pokušava rasteretiti roster do kraja sezone, posebno nakon što je klub već bio kažnjen zbog držanja vodećih igrača na klupi u nastojanju da ostvari lošiji plasman i poveća šanse za što bolji izbor na predstojećem draftu.

Međutim, trener tima iz Salt Lake Cityja Will Hardy odbacio je takve tvrdnje, istakavši prije poraza od Houston Rocketsa (105:125) da je 31-godišnjem bh. centru operacija bila potrebna već duže vrijeme.

„Imao je jako lošu devijaciju nosne pregrade. Ove godine je četiri ili pet puta udaren u lice. Njegova nedavna bolest to je ubrzala. To je nešto što mu je trebalo riješiti već neko vrijeme, pa će se pobrinuti za to“, rekao je Hardy, prenosi ESPN.

Nurkić je u svojoj prvoj sezoni u dresu Jazza bilježio prosjek od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija po utakmici u 41 nastupu, potvrđujući status jednog od ključnih igrača ekipe. Ipak, Utah je imala razočaravajuću sezonu i trenutno se nalazi pri dnu Zapadne konferencije sa 18 pobjeda u 58 odigranih utakmica.

Po završetku sezone Nurkić bi trebao postati slobodan igrač, s obzirom na to da mu ističe ugovor vrijedan više od 19 miliona dolara. Nije isključeno da mu Jazz ponudi produženje saradnje.

„Nurk je bio veliki dio onoga što smo ove godine napravili i pomaže našoj ekipi na mnogo načina“, poručio je Hardy.