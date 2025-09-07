Mirza Teletović poželio sreću reprezentaciji BiH uoči meča protiv Poljske

Ali Huremović
Mirza Teletović poželio sreću reprezentaciji BiH pred duel s Poljskom

Bivši kapiten i jedan od najboljih bh. košarkaša svih vremena Mirza Teletović uoči današnjeg meča reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske na Eurobasketu poslao je snažnu poruku podrške.

Na društvenim mrežama Teletović je podijelio ilustraciju s listom najboljih strijelaca u historiji bh. reprezentacije, na kojoj se nalazi i njegovo ime, a na vrhu je legendarni Mirza Delibašić. Uz fotografiju, Teletović je istakao da od srca želi da ga Jusuf Nurkić prestigne na toj listi do kraja prvenstva i da upravo on povede “zmajeve” do samog kraja takmičenja.

“Najveći posao ste već odradili, sada samo uživajte i, kao i do sada, dajte sve od sebe! Sretno do samog kraja”, poručio je Teletović.

Reprezentacija BiH danas igra utakmicu osmine finala Eurobasketa protiv Poljske u Rigi, a pobjeda bi bh. timu donijela plasman u četvrtfinale i nastavak sjajne serije na prvenstvu.

pročitajte i ovo

Magazin

Promocija prve zbirke poezije „Puls tišine“ u Tuzli

Vijesti

Kako Hrvatska rješava problem sa očitavanjem brojila?

Sport

Košarkaši BiH danas protiv Poljske za četvrtfinale Eurobasketa

Istaknuto

Vremenska prognoza za TK: Danas stabilno, kiše od srijede

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je šest beba

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]