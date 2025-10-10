Jusuf Nurkić objavio saopštenje igrača: Dnevnice od 25 KM su uvreda

Jusuf Nurkić je na svojoj Instagram stranici objavio saopštenje igrača košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Povodom izjava pojedinih članova Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH koje su se pojavile u javnosti, osjećamo potrebu da se oglasimo i iznesemo svoj stav.

Nazivati najveći uspjeh bh. košarke u posljednjih 32 godine ,uspjeh koji je ujedinio naciju i obradovao naše ljude širom svijeta , “nikakvim uspjehom”, a istovremeno prisvajati zasluge za ono urađeno na terenu, smatramo licemjernim i nepoštenim.

Mi smo, ponosno i s punim srcem, uprkos svim teškoćama na i van terena, dali svoj maksimum. Umjesto da omalovažavaju rezultat, u Savezu ,na čelu s predsjednikom Aidom Berbićem ,trebali bi se zapitati koliko su uslova omogućili reprezentativcima tokom svih ovih godina.

Obećavano nam je ptičije mlijeko, a javnost treba da zna sta smo u suštini dobili.

Dnevnice koje su duplo manje od onih na prethodnom europskom (25 KM) predstavljaju uvredu i potcjenjivanje inteligencije javnosti ,jer se svjesno stvara slika da smo mi razmažene “zvijezde” koje traže luksuz, iako nam taj novac nikada nije bio motiv.

Spomenute premije su najmanji problem.



Dogovor između igrača bio je da se eventualne premije usmjere u dobrotvorne svrhe ili za pomoć mlađim selekcijama, i to je jedini razlog zbog kojeg su one uopste pomenute.

Do sada, jedina “nagrada” za ostvareni plasman bila je devetosatno čekanje na aerodromu u Varšavi i spavanje na podu.

Ipak, ono što nas je najviše pogodilo i što nas je navelo da se oglasimo jeste činjenica da na čelu Saveza sjedi osoba koja je bila spremna ukinuti mlađe selekcije, a odluku je promijenila tek nakon pritiska javnosti.

Ako je to smjer u kojem ide naša košarka, onda je jasno da ne idemo dobrim putem.

Najveći fokus Saveza mora biti na razvoju i podršci mlađim selekcijama ,jer oni su budućnost bh. košarke, oni koji treba da naslijede ovu generaciju. Mi ćemo, dok god nas zdravlje služi, i dalje dolaziti s ponosom, nositi dres BiH i predstavljati svoju domovinu.

Ali, isto tako, svjesni smo kakve uslove i podršku imaju reprezentacije protiv kojih se borimo ,zato ponosno kažemo da je ovo, uprkos svemu, uspjeh! – Igrači košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine