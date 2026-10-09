Isplata invalidnina u FBiH: Osigurano više od 70 miliona KM za septembar

Isplata invalidnina u FBiH za septembar 2026. godine finansijski je osigurana, a Federalno ministarstvo finansija za ove namjene izdvojilo je ukupno više od 70 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca, nosiocima ratnih odlikovanja, kao i korisnicima civilnih invalidnina.

Za isplatu naknada ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih odlikovanja osigurano je ukupno 37.388.195,84 KM.

Istovremeno je Federalno ministarstvo finansija osiguralo i sredstva za civilne invalidnine, koje obuhvataju naknade za tuđu njegu i pomoć te invalidnine za civilne žrtve rata.

Za ove kategorije korisnika izdvojeno je dodatnih 32.776.327,98 KM.

Ukupna sredstva za isplatu septembarskih invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine iznose 70.164.523,82 KM, odnosno nešto više od 70,1 milion maraka.