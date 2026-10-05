Uneseni nalozi za isplatu, od oktobra veće invalidnine

Naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar bit će uvećane, a korisnicima će biti isplaćena i razlika za juli i august, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Nalozi za isplatu septembarskih naknada već su uneseni, dok bi novac na računima korisnika trebao biti dostupan od 10. oktobra.

Za naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar osigurano je ukupno 32,7 miliona KM.

Kako je navedeno, korisnici će ovom isplatom dobiti uvećane iznose, ali i pripadajuću razliku za prethodna dva mjeseca, juli i august.

Isplata se odnosi na korisnike prava iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je najavilo povećanje ovih naknada, a oktobarska isplata obuhvatit će i retroaktivnu razliku za juli i august.