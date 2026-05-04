YouTube konačno otključava popularnu opciju i za korisnike bez Premium pretplate

YouTube uvodi besplatan PiP režim za korisnike koji nemaju Premium pretplatu, a nova mogućnost bit će dostupna na Android i iOS aplikacijama za sadržaje dugog formata koji nisu muzički.

PiP, odnosno režim “slika u slici”, omogućava da se video nastavi prikazivati u manjem prozoru nakon izlaska iz YouTube aplikacije. Na taj način korisnici mogu koristiti druge funkcije telefona dok se video i dalje reprodukuje.

Da bi aktivirali YouTube PiP režim, korisnici trebaju pokrenuti video, a zatim izaći iz aplikacije. Video će se nastaviti prikazivati na ekranu, što olakšava gledanje sadržaja uz istovremeno korištenje drugih aplikacija.

Premium Lite članovi nastavit će koristiti PiP za sadržaje dugog formata koji nisu muzički na Android i iOS uređajima. Korisnici s punom Premium pretplatom i dalje će imati pristup PiP režimu i za muzički i za nemuzički sadržaj.

YouTube PiP režim za besplatne korisnike uvodi se postepeno, a kompanija najavljuje da će opcija biti dostupna svim korisnicima širom svijeta u narednim mjesecima.