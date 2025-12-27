Greška koju gotovo svi radimo s lampicama, a može prerasti u katastrofu

Prema podacima američke Nacionalne asocijacije za zaštitu od požara, neispravne lampice i električni kvarovi uzrokuju stotine požara svake sezone, a posebno zabrinjava činjenica da su ovakvi požari često smrtonosniji od prosječnih kućnih požara. Najčešći uzrok je suho božićno drvce koje se, kada jednom plane, može pretvoriti u vatrenu buktinju za manje od deset sekundi, dok se cijela prostorija može zapaliti za svega jednu minutu.

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da je najčešća i najopasnija greška ostavljanje upaljenih lampica tokom noći ili kada niko nije kod kuće. Takva praksa predstavlja veliki i potpuno nepotreban rizik. Iako moderne LED lampice proizvode znatno manje toplote u odnosu na stare sijalice sa žarnom niti, opasnost i dalje postoji zbog kablova. Oštećen, savijen ili prignječen kabel može izazvati kratki spoj, a i najmanja iskra dovoljna je da zapali drvce ili obližnje ukrase. Lampice bi trebale biti uključene samo kada ste budni i prisutni u prostoriji, a njihovo gašenje prije spavanja ili izlaska iz kuće značajno smanjuje rizik od požara.

Stare i oštećene lampice predstavljaju dodatni izvor opasnosti. Istraživanja pokazuju da mnoge porodice koriste dekoracije starije od pet godina, često bez ikakve provjere njihove ispravnosti. Prije postavljanja potrebno je pažljivo pregledati svaki niz lampica i obratiti pažnju na pohabane žice, napukla grla ili labave spojeve. Ukoliko primijetite bilo kakvo oštećenje, takve lampice ne treba koristiti. Također je važno ne preopterećivati utičnice. Kod klasičnih lampica sa žarnom niti ne preporučuje se spajanje više od tri niza, dok LED lampice dopuštaju veći broj, ali ni tada ne treba pretjerivati. Produžni kablovi s ugrađenom zaštitom od preopterećenja dodatno povećavaju sigurnost.

Česta zabluda je da se sve lampice mogu koristiti i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. To nije tačno, osim ako to nije jasno navedeno na pakovanju. Lampice namijenjene za unutrašnju upotrebu nisu otporne na vlagu i niske temperature, što na otvorenom može dovesti do kvara i kratkog spoja. S druge strane, vanjske lampice se često jače zagrijavaju i mogu predstavljati rizik ako se postave na suho božićno drvce. Važno je i pravilno postaviti drvce, tako da bude udaljeno najmanje jedan metar od izvora toplote poput kamina, radijatora ili svijeća. Prilikom pričvršćivanja lampica treba izbjegavati eksere i klamerice koje mogu oštetiti izolaciju žice, a umjesto toga koristiti plastične držače.

Ako koristite pravo božićno drvce, njegovo redovno zalijevanje je jedan od najvažnijih koraka u sprečavanju požara. Svježe posječeno drvce može dnevno upiti i do četiri litra vode, zbog čega je neophodno svakodnevno dopunjavati postolje. Što je drvce vlažnije, to je manja vjerovatnoća da će se zapaliti. Nakon završetka blagdana, drvce treba ukloniti prije nego što se potpuno osuši i postane ozbiljna opasnost. Preporučuje se korištenje ukrasa koji su otporni na vatru ili usporavaju njeno širenje, dok zapaljive materijale poput papirnih dekoracija i zavjesa treba držati dalje od izvora svjetlosti i toplote. Umjesto pravih svijeća, sigurnija alternativa su svijeće na baterije.

Prilikom kupovine novih lampica uvijek treba provjeriti imaju li odgovarajuće sigurnosne certifikate koji potvrđuju da su testirane. Za vanjske dekoracije koristite isključivo utičnice sa zaštitnom sklopkom koje automatski prekidaju dovod struje u slučaju kvara. Produžne kablove treba koristiti pažljivo, nikada ih ne provlačiti ispod tepiha ili namještaja jer to može izazvati pregrijavanje. Na otvorenom prostoru, spojevi kablova ne smiju biti u dodiru s vlagom, snijegom ili lokvama, jer to značajno povećava rizik od strujnog udara i požara.