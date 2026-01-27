Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić predstavio je u ponedjeljak u Sarajevu plan i program rada Zavoda za razdoblje od 2025. do 2029. godine, poručivši da ova institucija u novi mandat ulazi stabilna, kadrovski i stručno osnažena te prepoznata kao pouzdan partner zdravstvenom sistemu i društvu u cjelini.

Skočibušić je podsjetio da je Zavod u prethodnom mandatu, od 2021. do 2025. godine, ostvario značajan napredak u oblasti javnozdravstvene zaštite, jačanja laboratorijskih i epidemioloških kapaciteta, imunizacije, edukacije kadrova te međunarodne saradnje. Naglasio je da su provedene brojne reforme, infrastrukturna ulaganja, preventivne kampanje i edukativni programi, čime je dodatno ojačana uloga Zavoda u sistemu javnog zdravstva Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, plan rada za naredni četverogodišnji period zasniva se na modernizaciji i digitalizaciji poslovanja, jačanju institucionalnih i stručnih kapaciteta te snažnijem razvoju preventivnih programa. Poseban fokus bit će na razvoju elektroničkih registara, unapređenju Elektroničkog imunizacijskog registra i Registra kroničnih nezaraznih bolesti, modernizaciji informacijsko-komunikacijske infrastrukture te unapređenju interne i javne komunikacije Zavoda.

U oblasti javnozdravstvenih programa Zavod će nastaviti jačati imunizaciju i nadzor nad zaraznim bolestima, proširivati preventivne programe za nezarazne bolesti te intenzivirati aktivnosti usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, s posebnim naglaskom na djecu, mlade i rizične skupine. Skočibušić je istakao da će se nastaviti provođenje javnozdravstvenih kampanja s ciljem promicanja zdravih životnih navika i ranog prepoznavanja zdravstvenih rizika.

Značajna pažnja u narednom periodu bit će posvećena daljnjem jačanju laboratorijsko-dijagnostičkih kapaciteta kroz nabavu savremene opreme, širenje akreditiranih metoda i digitalno povezivanje laboratorija, kao i aktivnostima u oblasti radijacijske i zdravstveno-ekološke sigurnosti stanovništva. Planirana su i infrastrukturna ulaganja u objekte Zavoda u Sarajevu i Mostaru, uz primjenu mjera energetske učinkovitosti i održivog upravljanja resursima.

Direktor Zavoda je najavio nastavak zapošljavanja mladih stručnjaka, s posebnim naglaskom na deficitarne specijalnosti, kao i ulaganja u kontinuiranu edukaciju zaposlenika i razvoj nastavne djelatnosti. Posebno je naglašena važnost očuvanja i unapređenja radničkih prava te jačanja kulture odgovornosti i profesionalnosti unutar institucije.

Zavod za javno zdravstvo FBiH će, kako je poručeno, dodatno jačati saradnju s kantonalnim zavodima, federalnim institucijama, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva, a svoje aktivnosti usklađivati sa standardima Evropske unije, s ciljem dugoročnog jačanja sistema javnog zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Skočibušić je na kraju istakao da Zavod u novi mandat ulazi s jasnim planom rada, osjećajem odgovornosti i ambicijom da se nastavi razvijati kao ustanova znanja, stručnosti, pouzdanosti i javne odgovornosti, naglašavajući da pogled ostaje usmjeren prema napretku i stvaranju trajnih koristi za građane.