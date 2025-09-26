“Oči i njihove moći”, nova edukativna bojanka Zavoda za javno zdravstvo FBiH

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH predstavio je edukativnu bojanku pod nazivom “Oči i njihove moći”, namijenjenu djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima. Publikacija sadrži priče i ilustracije kroz koje djeca na jednostavan način uče o važnosti brige za vid, a roditelji dobijaju praktične upute za prepoznavanje mogućih problema s očima kod svoje djece.

Bojanka je dio Preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta četiri godine “Pregledaj – progledaj”, koji se u Federaciji BiH provodi već četvrtu godinu. Kako je istaknuo ravnatelj Zavoda, doc. dr. sc. prim. Siniša Skočibušić, do sada je pregledano više od 20.000 djece.

– Edukativna bojanka rezultat je autorskog rada Zavoda i naš doprinos približavanju važnosti zdravlja očiju najmlađima. Djeca kroz likove Sare i Denisa uče kako čuvati svoj vid i pripremaju se za preglede u vrtićima i kod ljekara. Naš cilj je da nijedno dijete ne ostane uskraćeno za pravovremenu dijagnozu i liječenje – poručio je Skočibušić.

Autorica sadržaja bojanke, dr. Elvedina Žiga iz Službe za promociju zdravlja Zavoda, naglasila je da rano otkrivanje slabovidnosti ima ključnu ulogu u zdravom razvoju djece.

– Bez pravovremene intervencije, djeca s poremećajima vida mogu imati poteškoće u učenju, socijalizaciji i razvoju. Naša bojanka ne samo da djecu uvodi u svijet brige o očima nego im i olakšava saradnju s ljekarima prilikom pregleda – kazala je Žiga, dodajući da je dosadašnja praksa pokazala kako četvrtina pregledane djece bude upućena na dodatne oftalmološke preglede.

Program “Pregledaj – progledaj” pokrenut je 2022. godine na inicijativu zastupnice Ankice Kolar Jurčević, uz podršku Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i UNICEF-a BiH. U njegovoj provedbi sudjeluju Zavod za javno zdravstvo FBiH, pedijatri i oftalmolozi širom Federacije BiH, a bojanka će biti distribuirana vrtićima i pedijatrijskim ambulantama.