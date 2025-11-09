Skočibušić: Roditelji bi trebali imati slobodan dan za imunizaciju djece

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Siniša Skočibušić, istakao je da je za povećanje obuhvata djece obaveznom imunizacijom potrebno jačati svijest građana o važnosti vakcinacije, ali i reorganizovati rad zdravstvenih institucija i prilagoditi zakonske propise.

Prema njegovim riječima, Zavod je u svoj Pravilnik o radu već uvrstio odredbu kojom se roditeljima koji vode dijete na imunizaciju omogućava jedan slobodan dan godišnje, a isti prijedlog upućen je i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

„S obzirom na to da su u toku izmjene Zakona o radu FBiH, mislimo da bi bilo dobro da se zakonski omogući jedan slobodan dan u godini roditeljima da bi mogli dijete odvesti na cijepljenje odnosno redovnu imunizaciju“, rekao je Skočibušić za Fenu.

Dodao je da je prijedlog dobio podršku svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, te da bi ova mjera mogla dodatno doprinijeti povećanju obuhvata imunizacijom.

Skočibušić smatra da bi i prilagođavanje radnog vremena javnih zdravstvenih ustanova potrebama roditelja imalo pozitivan učinak.

„Moramo shvatiti da je i zdravstvo dio uslužnog sistema, mi pružamo usluge zdravlja stoga je važno da i javne zdravstvene ustanove prilagode radno vrijeme, da rade i poslijepodne kao što to rade mnoge privatne zdravstvene ustanove“, naglasio je.

Prema istraživanju Zavoda „Mapiranje usluga imunizacije“, u ruralnim i manje naseljenim područjima Federacije BiH obuhvat vakcinacijom je bolji nego u većim gradovima. Skočibušić objašnjava da je jedan od razloga za to preopterećenost domova zdravlja, gdje se, prema njegovim riječima, „ponegdje čak do 800 djece vodi kod jednog ljekara“.

U Federaciji BiH najbolji obuhvat ostvaren je za vakcine protiv hepatitisa B i tuberkuloze, jer se djeca protiv tih bolesti vakcinišu odmah po rođenju, dok se procenat imunizacije smanjuje za kasnije vakcine iz programa obavezne imunizacije.

Trenutno program obuhvata cijepljenje protiv deset zaraznih bolesti od rođenja do 18. godine, a cilj je dostići obuhvat od 95 posto. Nakon uvođenja vakcinacije protiv humanog papiloma virusa, u pripremi je i uvođenje pneumokokne vakcine u obavezni program.

Skočibušić, koji je nedavno imenovan na novi četverogodišnji mandat, poručio je da će Zavod i dalje davati prioritet imunizaciji, jer je riječ o „jedinoj efikasnoj mjeri sprječavanja zaraznih bolesti, posebno kod djece“.