Završna faza čišćenja obale za Svjetsko prvenstvo u ribolovu na jezeru Modrac

Svjetsko prvenstvo u ribolovu na jezeru Modrac održat će se u septembru 2025. godine, a Tuzla privodi kraju pripreme za ovaj veliki sportski događaj. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić potvrdio je da su gradske službe i preduzeća maksimalno angažovana kako bi sve obaveze bile ispunjene na vrijeme.

U naselju Kiseljak započelo je završno čišćenje obale i pristupnog puta, koje izvodi JKP Komunalac. Ovi radovi dio su šireg plana uređenja prostora oko jezera Modrac, kako bi takmičari i posjetioci iz cijelog svijeta imali najbolje moguće uvjete.

Svjetsko prvenstvo u ribolovu na jezeru Modrac donijet će Tuzli i okolini priliku da se predstave kao domaćini vrhunskih sportskih događaja, ali i da promovišu prirodne ljepote i turističke potencijale ovog područja.