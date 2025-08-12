Završna faza čišćenja obale za Svjetsko prvenstvo u ribolovu na jezeru Modrac

Jasmina Ibrahimović

Svjetsko prvenstvo u ribolovu na jezeru Modrac održat će se u septembru 2025. godine, a Tuzla privodi kraju pripreme za ovaj veliki sportski događaj. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić potvrdio je da su gradske službe i preduzeća maksimalno angažovana kako bi sve obaveze bile ispunjene na vrijeme.

U naselju Kiseljak započelo je završno čišćenje obale i pristupnog puta, koje izvodi JKP Komunalac. Ovi radovi dio su šireg plana uređenja prostora oko jezera Modrac, kako bi takmičari i posjetioci iz cijelog svijeta imali najbolje moguće uvjete.

Svjetsko prvenstvo u ribolovu na jezeru Modrac donijet će Tuzli i okolini priliku da se predstave kao domaćini vrhunskih sportskih događaja, ali i da promovišu prirodne ljepote i turističke potencijale ovog područja.

pročitajte i ovo

BiH

Zemljotres pogodio Hercegovinu, epicentar u blizini Livna

Istaknuto

Danas izuzetno toplo, aktivno i upozorenje

Tuzla i TK

Servisne informacije: Tuzla bogatija za sedam beba

Magazin

HPV i rak kože, novo istraživanje otkriva iznenađujuću povezanost

BiH

PENZIJA: Evo kako izgleda put do ostvarivanja prava

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]