Mještani Kiseljaka traže reakciju Grada Tuzla: Nelegalna gradnja na obali jezera Modrac

Ali Huremović
Neformalna grupa građana „Stop nelegalnoj gradnji na jezeru Modrac u Kiseljaku“ najavila je konferenciju za medije povodom, kako navode, nastavka nelegalne gradnje objekata na obali jezera i izostanka reakcije nadležnih inspekcija na prijave mještana.

Prema informacijama koje su uputili medijima, stanovnici MZ Kiseljak godinama upozoravaju na podizanje objekata na državnom zemljištu u vodoozaštitnom pojasu jezera Modrac. U saopštenju se navodi da, uprkos višegodišnjim zahtjevima i urgencijama, inspekcije ne reaguju te da se posljednjih dana na obali pojavljuju novi stambeni objekti.

Konferencija za medije bit će održana 13. novembra u 13:00 sati u Društvenom domu MZ Kiseljak u Tuzli. Mediјima će se obratiti Dragan Božić, Jasmin Palavrić i Ivan Crvenković, mještani Kiseljaka i članovi neformalne grupe „Stop nelegalnoj gradnji na jezeru Modrac“.

Neformalna grupa navodi da će tokom obraćanja predstaviti najnovije informacije i dokumentaciju koju su uputili nadležnim institucijama, te ponovo zatražiti hitnu reakciju Grada Tuzla i nadležnih inspekcijskih službi.

Za dodatne informacije dostupna je njihova Facebook stranica „Stop nelegalnoj gradnji na jezeru Modrac u Kiseljaku“.

