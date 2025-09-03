Na Trgu slobode u Tuzli svečano otvoreno Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu

Na Trgu slobode u Tuzli sinoć je svečano otvoreno 71. Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu na jezeru Modrac od 31. augusta do 7. septembra.

Takmičenje organizuju Sportski ribolovni savez BiH, SRD “Smuđ” Lukavac i SRD “Tuzla”, a učešće je prijavilo između 32 i 38 reprezentacija sa više od 200 takmičara i oko 400 članova ekipa i volontera.

Tokom prethodnih dana ekipe su obavljale treninge na jezeru, a brojni gosti nisu krili zadovoljstvo uslovima i gostoprimstvom domaćina.

Kristijan Kosmačin iz hrvatske reprezentacije istakao je da je ulov odličan i da se na Modracu riba “odlično javlja”, dok je Dejan Arsević iz Srbije pohvalio organizaciju kakva se rijetko viđa i naglasio da domaćini žele napraviti jedno od najbolje organizovanih svjetskih prvenstava. Slično mišljenje iznio je i Lazar Vukšević iz Crne Gore, posebno naglašavajući da su učesnicima obezbijeđeni doručci i ručkovi direktno na stazi, što do sada nije bio običaj na svjetskim prvenstvima.

Predstavnici domaćih klubova i organizatori poručuju da su ponosni na dosadašnji rad i da su staza i svi prateći sadržaji spremni. Posebne zasluge pripisane su profesoru Murisu Đugu i entuzijastima koji su više od godinu dana radili na pripremi prvenstva, a gosti ističu da je ovo odlična prilika da Bosna i Hercegovina pokaže svoj potencijal za organizaciju velikih sportskih događaja.

Na otvaranju prisutnima su se obratili premijer TK Irfan Halilagić, ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić, profesor Muris Đug i drugi.

Takmičarski dio počinje u subotu, a očekuje se snažna borba za medalje među ekipama koje već imaju bogata svjetska iskustva, ali i mladim reprezentacijama koje žele iskoristiti Modrac za velika iznenađenja.