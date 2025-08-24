Na jezeru Modrac svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu

Na jezeru Modrac održava se 19. Kup Jadransko-podunavskih zemalja u sportskom ribolovu u disciplini „Lov ribe udicom na plovak“. Takmičenje okuplja 26 ekipa iz više evropskih zemalja i završava se danas, potvrđujući da je ovo jezero idealna lokacija za međunarodna ribolovna nadmetanja.

Jezero Modrac, na dijelu koji pripada Lukavcu i Tuzli, od 31. avgusta do 8. septembra bit će svjetski centar sportskog ribolova. Upravo na toj lokaciji prvi put u istoriji Tuzlanski kanton i Bosna i Hercegovina ugostit će jedno od najprestižnijih takmičenja, 71. svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu u disciplini „Lov ribe udicom na plovak“.

Organizator prvenstva je Sportsko-ribolovni savez Bosne i Hercegovine, a domaćin Sportsko-ribolovno društvo „Smuđ“ iz Lukavca, uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, gradskih uprava Lukavca i Tuzle, te javnih preduzeća „Spreča“ i „Elektroprivreda BiH“.

Pripreme za ovo veliko sportsko takmičenje trajale su gotovo dvije godine. Urađeni su značajni infrastrukturni i logistički zahvati kako bi sve bilo spremno za dolazak najboljih svjetskih ribolovaca. Očekuje se dolazak nekoliko stotina učesnika iz tridesetak zemalja, a broj takmičara, trenera, sudija i sportskih radnika mogao bi dostići između 300 i 400.

Bosnu i Hercegovinu predstavljat će šest vrhunskih ribolovaca: Muris Đug i Amir Ahmetašević iz Tuzle, Nermin Piknjač i Amer Travančić iz Tešnja, Emir Koljenović iz Visokog te Andrija Žunić iz Banje Luke. Manifestacija će objediniti sport, turizam i promociju prirodnih ljepota, donoseći Tuzlanskom kantonu i cijeloj BiH značajnu međunarodnu pažnju.