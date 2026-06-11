Izet Rizvo novi predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH

Izet Rizvo iz Sarajeva novi je predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.

Rizvo je izabran na Izbornoj skupštini Saveza, održanoj u Fojnici, a mandat će trajati naredne četiri godine. Za njegovog zamjenika izabran je Senad Buljina iz Srednjobosanskog kantona.

Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH bio je Redžo Mehić iz Sarajeva, koji je ovu funkciju obavljao dva mandata, od 23. maja 2018. do 10. juna 2026. godine. Mehić se više nije mogao kandidovati za ovu poziciju.

Novo rukovodstvo Saveza

Za predsjednika Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH izabran je Haso Halilović iz Tuzlanskog kantona, koji je u ranijem sazivu bio zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza.

Predsjednik Nadzornog odbora Saveza je Hajrudin Alić iz Zeničko-dobojskog kantona.

Izbornoj skupštini prethodila je izvještajna sjednica, na kojoj se razmatrao dosadašnji rad Saveza. Prema informacijama učesnika, izborna sjednica trajala je više sati.

Izbori su ove godine održani nešto kasnije nego ranijih godina, jer se kasnilo s izborom novog rukovodstva u općinskim i kantonalnim udruženjima penzionera.